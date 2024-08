Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 28/08/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (28), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

A manhã começa tensa no serviço e pode pintar interferência nas comunicações. Revise as informações e dados para evitar problemas, Caprica. Depois, a Lua envia as melhores vibes para os relacionamentos e as tarefas feitas em grupo ou em parceria têm mais chance de dar certo: mantenha isso em mente na hora de cuidar do serviço ou de conversar sobre uma cooperação no trabalho. Entre em contato com os amigos, coloque o papo em dia, exercite a empatia. Você tem tudo pra bombar nas redes sociais e um flerte pode virar algo mais. Há chance de conhecer alguém de longe. A vida a dois também sai ganhando com as energias maravigolds enviadas pelos astros.

Aquário

Hoje, a chance de brigar com o par ou de ter prejuízo exagerando nos gastos é grande. É melhor apostar na cautela logo cedo, Aquário! Mas com a Lua de mudança pra Câncer ainda pela manhã, o trabalho pode ocupar a maior parte do seu dia e tudo indica que vão chover tarefas no seu colo. Aproveite para finalizar o serviço de rotina, porque o seu jeito prático fica mais evidente. Não é nada divertido, mas talvez tenha que fazer algumas mudanças nos seus hábitos para cuidar melhora da saúde. A rotina talvez tire o brilho da paquera ou da vida a dois, mas não jogue a toalha. Se brigou com o par logo cedo, aposte na sedução para fazer as pazes à noite.

Peixes

Esta quarta começa meio tensa em casa e a chance de discutir com alguém da família é grande. Na dúvida, evite problemas e deixe pra resolver as diferenças mais tarde. Ainda bem que logo a Lua brilha em seu paraíso astral e se junta a outros astros para enviar as melhores vibes para você, Peixes. Explore a sua criatividade e habilidade para lidar com as pessoas no trabalho, especialmente se precisa convencer alguém sobre as suas ideias. Pode se preparar para ser o centro das atenções na conquista se está só! O astral é perfeito para dar um rolê por aí e jogar seu charme. Romantismo e altas doses de carinho deixam qualquer momento a dois ainda mais especial.

Áries

A manhã começa tensa, Áries, e talvez você precise escolher as palavras com cuidado para evitar problemas no trabalho. Mas logo os assuntos familiares passam a concentrar a maior parte da sua atenção. Tente equilibrar seus planos e tarefas com as obrigações em casa. A praticidade e o realismo para lidar com o que vier pela frente ajudam a resolver o serviço rapidinho. Só tenha cautela pra não se sobrecarregar porque a sua saúde também precisa de cuidados. Se está só, um amor antigo talvez balance seu coração. Mas não baixe a guarda com os fofoqueiros de plantão logo cedo. Se tem compromisso, tente manter o ciúme sob controle e tudo vai correr bem.

Touro

Há risco de ter prejuízo logo cedo se não agir com cautela, Touro. Depois, o astral melhora e você vai dar um show na hora de se comunicar e trocar ideias, o que facilita na hora de cuidar de qualquer tarefa no trabalho. Deslocamentos rápidos e atividades que envolvem o contato direto com outras pessoas podem render mais do que espera, meu cristalzinho. Aproveite para curtir as pessoas próximas, entrar nas redes sociais ou conversar com os amigos mais tarde. A vida amorosa se torna mais agitada e vocês dois podem descobrir novos interesses e afinidades. Se o coração está vago, a chance de se apaixonar à primeira vista é grande. Olhe mais ao seu redor.

Gêmeos

No trabalho, atritos e problemas antigos podem incomodar logo cedo. Ainda bem que o astral melhora rapidinho e a entrada da Lua em Câncer ajuda você a lidar com dinheiro, encontrar novas oportunidades lucrativas e até dobrar seu faturamento se trabalha por conta própria. À noite, o astral será perfeito para comprar algo para a casa, presentear a família ou resolver assuntos financeiros que envolvem parentes. A possessividade vai dar as caras no romance, mas aos poucos tudo se acerta. Se aproveitar as boas vibes, um romance recente pode se fortalecer. Mas uma nova paquera pode demorar um pouco mais pra engrenar, então não tente apressar as coisas, Gêmeos.

Câncer

Com um astral pesado logo cedo, esta quarta pede cautela com fofocas, contatos com gente de longe e atenção redobrada nos estudos. Mas depois a Lua se muda para o seu signo e você vai impressionar os outros com seu jeito mais seguro e decidido na hora de tomar decisões importantes. Contato com clientes e colegas estão favorecidos no final da tarde. À noite, as estrelas enviam as melhores vibes para passeio, planos para uma viagem ou contato com gente de fora. A paquera promete fortes emoções e, com um bom papo, nem a distância será um problema. Tudo vai correr às mil maravilhas com o love e a previsão é de descontração e alto–astral no romance.

Leão

As amizades precisam de um cuidado extra logo cedo, Leão, porque a chance de briga e até prejuízo envolvendo a turma é grande. Depois, apesar da Lua infernizar seu astral, as coisas melhoram aos poucos. O serviço tem tudo para render mais se você agir nos bastidores, diminuindo a exposição excessiva. Há sinal de notícias positivas à noite envolvendo dinheiro, mas talvez seja melhor manter essas conquistas em segredo por enquanto. Deixe pra compartilhar as boas novas mais tarde. Um crush misterioso pode mexer com seu coração e trazer surpresas na paquera. Entre quatro paredes, você vai dar um show de sensualidade, mas talvez seja uma boa ideia pegar leve no ciúme.

Virgem

No trabalho, o astral pode ficar tenso com pessoas mais velhas, conservadoras e até com a chefia logo cedo. Tente evitar problemas e não perca a paciência, porque as coisas logo melhoram com a chegada da Lua em Câncer. A dica das estrelas: ouvir outros pontos de vista e trabalhar suas habilidades de relacionamento serão o caminho para o sucesso. Contatos com os amigos também estão em alta e pode receber notícias de pessoas queridas que não via há um tempo. Tem compromisso? Os interesses em comum vão ajudar a relação a se tornar ainda mais gostosa. A conquista reserva surpresas e um crush recente apresentado pela turma pode amolecer seu coração.

Libra

Talvez tenha que fazer um esforço extra para manter o foco no serviço pela manhã, já que imprevisto ou surpresas podem atrapalhar sua concentração. Mas isso logo muda e as estrelas enviam ótimas energias para você se sair bem ao montar projetos ambiciosos para o futuro, repensar algumas coisas para a carreira e focar no que realmente importa. Se quer melhorar a sua imagem e colecionar elogios por onde passa, capriche no visual pra causar boa impressão e chamar a atenção de novos contatinhos por aí. A relação com o mozão segue estável e podem fazer planos para um futuro juntos. À noite, evite se sobrecarregar e cuide melhor da saúde, Libra.

Escorpião

Ainda pela manhã, a Lua destaca seu espírito aventureiro e deve sobrar disposição para sair por aí, respirar ar puro, dar uma volta ou viajar. No trabalho, vale fazer um esforço e direcionar sua curiosidade apenas ao que pode ser aplicado no momento. Deixe a diversão pra mais tarde para não perder o foco nas tarefas e aproveite as vibes maravigolds de hoje para adiantar tudo o que depende da colaboração dos colegas. Bom momento para investir em atividades culturais, nem que seja uma sessão de cinema em casa mesmo. Os momentos com o mozão prometem ser divertidos, mas pode pintar briga logo cedo. A paquera tem chance de emplacar com uma ajuda dos amigos.

Sagitário

As colaborações e tarefas em equipe precisam de diplomacia logo cedo, porque os atritos podem atrapalhar o andamento de alguns projetos. Depois, mudanças e surpresas prometem agitar esta quarta, Sagita. É um ótimo momento para fazer ajustes, experimentar uma mudança no trabalho e até alterar alguns dos seus hábitos. Quem está buscando um novo emprego ou quer cuidar melhor da saúde pode dar os primeiros passos agora. Pode surgir cobrança em casa, mas tudo entra nos eixos. Se está sonhando com um novo crush, aposte na atração física para se dar bem. Vai ser divertido reacender o desejo na intimidade e mostrar seu lado mais sensual ao momozim.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também