Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 28/10/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:



Capricórnio

A última semana de outubro começa com ziquizira e convém ir devagar com o andor para não se estressar já nas primeiras horas do dia, viu cristalzinho? Poupe suas energias, respire fundo para encarar as obrigações da segundona e procure se preocupar mais com seu bemestar. O astral pode ficar nervosinho no ambiente de trabalho e convém ter mais diplomacia nos contatos com colegas, chefes ou clientes. Em compensação, hoje você vai contar com excelentes estímulos para começar ou retomar um curso, treinamento ou outra atividade que ajude a expandir seus conhecimentos. De quebra, sua vida amorosa também vai ficar. bem na fita e livre de bagacinhas. Não vai faltar harmonia com o xodó nem habilidade para envolver o crush que deseja.

Aquário

Outubro está com os dias contados e, de acordo com os astros, você vai segundar com pressa para fazer tudo o que planejou, mas convém ter calma na alma porque as coisas talvez não aconteceçam da forma que espera. Contratempos, chateações e bagacinhas podem marcar presença logo cedo, afetando seu ânimo e seu humor. A boa notícia é que você conseguirá dar a volta por cima, principalmente se focar em seus interesses e jogar suas energias no que pode acelerar seu progresso. Se depender de Marte e Netuno, o período será muito favorável para encaminhar e resolver questões relacionadas ao trabalho e ao bolso – vai com confiança! Já nos assuntos do coração, convém ter mais jeitinho e diplomacia para não dar ruim com o crush ou o love.

Peixes

Se quer segundar sem maiores zicas, a dica é ser mais maleável, peixinha! Os astros alertam que seu comportamento pode ficar mais inquieto e impulsivo pela manhã, numa dessa, convém pegar mais leve, principalmente com parentes e o mozão. Ainda bem que logo os ânimos exaltados esfriam e você deve se entrosar numa boa com seus queridos. Mas siga com o propósito de melhorar os contatos no trabalho e procure ser mais tolerante com quem tem opiniões contrárias às suas. Há risco de bater de frente até com chefes e superiores, então, meça as palavras e as atitudes. Na paquera, Marte joga no seu time e garante que uma conquista gloriosa pode virar realidade. Hoje há belas chances de se acertar com o crush.

Áries

A semana começa atribulada e os astros estão num fervo só, bebê! A segundona vai reservar de tudo um pouco e convém você se preparar, pois pode enfrentar tretinhas nos contatos de trabalho logo cedo: vai com calma na alma pra não se estressar. A boa notícia é que o clima melhora e você conseguirá driblar as bagaças se tirar proveito do seu poder de persuasão: defenda seus interesses, mas sem perder a linha e a razão. Na parte da tarde, pode ter ótimas surpresas envolvendo um pagamento que aguarda e o dindim deve cair na sua conta. Mas vale ligar o radarzinho nos assuntos do coração, isso porque há risco de se estranhar com o xodó e a confiança pode ficar abalada. Resolva as diferenças sem brigar.

Touro

Segundona chegando e as estrelas estão no maior agito, portanto, pode esperar um período dos mais movimentados. A Lua segue em seu paraíso, mas liga o alerta de treta logo cedo e recomenda a começar a manhã com mais paciência para evitar atritos. Ainda bem que Marte e Netuno vão jogar no seu time e ajudarão a espantar os perrengues. Eles incentivam a reforçar o diálogo e exercitar a empatia, então, não pense duas vezes para se colocar no lugar dos outros e mostrar compreensão. O trabalho deve fluir melhor ao longo do dia e sua criatividade estará tinindo à tarde. Com o love, talvez tenha que superar conflitos antigos que não foram resolvidos. Na paquera, vai dar bom à noite e a conquista pode ser gloriosa.

Gêmeos

A última semana de outubro começa quente entre os astros e há sinal de altos e baixos em vários assuntos. A manhã deve começar tensa em seu lar e será preciso ter mais tato com os parentes. Controle a franqueza e não se precipite para resolver as coisas, pois quem tem pressa corre o risco de comer cru e quente. A boa notícia é que as finanças estarão estimuladas e há boas chances de você faturar uma graninha extra com suas iniciativas e ideias criativas. Na paixão, o período também será treteiro e quem tem uma relação firme deve ligar o radar pra não se desentender com o love. Se está na pista, vai chamar atenção do crush, só que rivais vão rondar o pedaço.

Câncer

Sua inteligência, energia mental e agilidade estarão de plantão e devem favorecer os assuntos de trabalho neste início de semana, mas convém abrir o olhão nos contatos pessoais, pois tretinhas podem afetar seu astral e interferir até no desempenho profissional. A boa notícia é que Marte está bemhumorado em seu signo, fecha parceria com Netuno e manda um baita incentivo para você espantar os desafios. Não vai faltar coragem nem capacidade de iniciativa para virar o jogo a seu favor e agilizar todos os seus interesses. Contatos com pessoas de outras localidades podem abrir novas portas e as amizades devem reservar gratas surpresas à tarde. As paqueras prometem alegrias, mas o romance vai inspirar cuidados: mostre mais jogo de cintura com o love, caranguejinha!

Leão

Eita, leãozinho, hoje o cenário tá bem tumultuado e preocupações com grana podem te deixar de cabeça quente logo cedo. Em vez de sonhar com o que está fora do seu alcance, convém ajustar seus planos à realidade e focar no que pode ser feito agora. Ainda bem que aos poucos o clima melhora e você terá mais chances de faturar se der duro no trabalho. Mas mantenha a antena ligada porque cobranças e perrengues podem azedar as relações pessoais, principalmente as amizades e os contatinhos. Para não dar ruim com ninguém nem se estressar, a dica é respirar fundo e contar até cem. Evite agir ou reagir de forma impulsiva e não desenterre velhas mágoas. Se tem um mozão, invista no diálogo e na cumplicidade.

Virgem

Segundou com a Lua ao seu lado, só que hoje ela entra numa vibe temperamental e tanto pode trazer good news quanto bagacinhas, viu consagrada? Numa dessa, convém você ficar esperta logo no início da manhã para não se estranhar com quem convive ou trabalha. As exigências não serão poucas na carreira e será preciso se apoiar na sua disciplina para dar conta do recado. Mas você terá todo incentivo de amigos, contatinhos e pessoas que admira para driblar os perrengues e vai se sentir mais forte. Só não deixe discussões e diferenças minarem o astral familiar ou pode sobrar até para a relação com o mozão. À tarde, deve receber notícias positivas sobre estudos, curso ou mudança que deseja viabilizar na sua vida.

Libra

Hoje o céu tá superagitado e convém pegar mais leve em tudo para não se estressar, librianjo! A Lua segue em seu inferno astral e abre a manhã em atrito com Júpiter, sinal de que é melhor não inventar muita moda e ficar na rotina. Por outro lado, Marte e Netuno vão enviar boas vibes para os interesses de trabalho, destacando sua capacidade realizadora e sua criatividade. Aposte em seu taco e mostre do que é capaz, só tenha cautela para não levar probleminhas pessoais ou amorosos para o serviço. Conversas serão necessárias, mas deixe para depois do expediente. Hoje as finanças ganham estímulos e uma grana inesperada pode chegar até suas mãos. Só que a saúde pode exigir cuidados extras, então, cuidese bem.

Escorpião

Convém controlar os ímpetos, os gastos e ir com calma para não se aborrecer logo cedo, bebê! Os astros revelam que há risco de se deparar com perrengues em negociações, investimentos e questões que envolvam dinheiro. Vênus e Saturno reforçam o alerta e também pedem mais juízo, então, dobre a cautela e tenha cuidado para não ultrapassar o limite do cartão. A boa notícia é que o cenário deve ficar mais favorável ao longo do dia e novidades positivas podem marcar presença, atenuando as energias tensas e a irritação. Nos assuntos do coração, nem tudo pode fluir como você espera, mas com paciência e diplomacia, conseguirá melhorar a sintonia com o xodó. Na paquera, alguém de fora pode entrar no seu radar e tudo indica que a atração será intensa.

Sagitário

Se quer segundar bem longe de atritos e tretas, é melhor ir suave na nave, viu Sagita? A Lua se estranha com Júpiter ao raiar do dia e avisa que divergências vão rondar suas relações, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Evite dar importância excessiva para o mimimi alheio, mostre uma postura mais conciliadora e mantenha o bom humor pra desarmar caras fechadas. Talvez não seja tão fácil entrar em acordo com certos parentes, mas com jeitinho e tolerância, você chega lá. Só não deixe que picuinhas familiares interfiram em seus assuntos íntimos, ainda mais nos amorosos. Se está free e quer encontrar um love, o primeiro passo é virar a página e esquecer o ex: quem vive de passado é museu!

