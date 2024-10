Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 3/10/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quinta-feira (3), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

O dia pode começar enjoadinho por causa de uma treta entre Marte e a Lua, o que vai exigir mais jogo de cintura e resiliência, viu bebê? Procure maneirar nas exigências e faça a sua parte para não dar ruim em suas relações, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Em contrapartida, as coisas devem fluir muito bem na parte da tarde você tem tudo para brilhar. Além de se destacar em suas atividades, pode receber elogios da gerência e dar passos decisivos para conquistar melhorias, inclusive salariais – é amém que fala? No amor, instabilidades podem marcar presença pela manhã e convém ter mais paciência para não azedar o clima no romance. Mas depois o cenário muda e a paixão vai ganhar bons estímulos.

Aquário

Eita, aquariane, hoje o astral pode encrespar logo nas primeiras horas da manhã e convém ir com calma para não prejudicar suas chances de sucesso nem o seu bemestar. Marte atiça seu lado esquentado e alerta que chateações não estão descartadas com quem trabalha ou convive. Será preciso mostrar mais sangue frio e manter o autocontrole para ficar longe de tretas, portanto, foque no serviço e evite perder tempo com picuinhas. Ainda bem que tudo muda e melhora a partir da tarde, quando sua criatividade e seu carisma ficarão tinindo. Você vai dar um show de bola em suas atividades, agora, é nos assuntos do coração que as maiores alegrias devem surgir. A sintonia será perfeita com o crush ou o xodó.

Peixes

Quintar, quintou, mas convém ir devagar com o andor e pisar em ovos no começo da manhã, viu cristalzinho? Tensões, conflitos e até risco de preju vão rondar a praia dos pisciamores e a ordem é dobrar a cautela. Evite atitudes e decisões precipitadas em assuntos que envolvam o bolso e o coração. É que os astros trazem vibes nervosinhas que podem prejudicar as finanças e afetar a vida amorosa. Sua sensualidade estará poderosa e a atração pode ser irresistível, mas confira direitinho e investigue para saber se o crush é príncipe ou embuste, valeu? Para alívio geral, o clima fica bem mais sussa depois do almoço e seus interesses vão andar. Os caminhos devem se abrir na paquera e o romance vai ganhar mais intensidade.

Áries

Quintar, quintou, mas hoje convém pegar leve para não se desentender com outros nas primeiras horas da manhã, viu bebê? É que Marte briga com a Lua e traz risco de perrengues e tretas, ainda mais na vida familiar e amorosa. Numa dessa, é melhor contar até cem, respirar fundo e não fazer ou aceitar provocações. Ainda bem que o clima dá uma guinada ao longo do dia e tudo vai voltar às boas em suas relações. A tarde será propícia para acelerar seus interesses, selar alianças vantajosas e multiplicar os contatos. Esbanjando simpatia, carisma e papo esperto, você vai se destacar no trabalho, atrair novas amizades e pode fisgar um peixão na pista. O caminho estará livre para embarcar em um namoro firme.

Touro

Olha lá, tourinho, fique de antena ligada e explore a paciência que herdou do seu signo porque o dia amanhece com vibes treteiras. A Lua se estranha com Marte, deixa os nervos à flor da pele e alerta que bagacinhas podem rolar nas relações pessoais e no trabalho. Muita calma nessa hora para não dar ruim com ninguém, portanto, escolha bem as palavras e evite falar o que der na telha. A saúde também pode oscilar, mas esse astral logo melhora e sua vitalidade vai subir no período da tarde, quando seu desempenho no serviço pode render elogios. Nos assuntos do coração, a quinta começa com instabilidades, mas depois vai dar bom e não deve faltar sintonia com o crush ou o mozão.

Gêmeos

Vai suave na nave, respira e não pira para começar bem o dia, bebê! A Lua segue em seu paraíso e ativa o seu carisma, mas briga com Marte e recomenda a dobrar a cautela para não se meter em rolos nem afetar sua segurança material. Os interesses financeiros vão pedir prudência e não é hora de correr riscos, por isso, enxugue os gastos e evite contar com a sorte. A vida amorosa também pode ficar à mercê de zicas pela manhã e exigências vão pegar mal, mas as nuvens escuras irão embora e tudo vai fluir do jeitinho que você espera a partir da tarde. Há sinal de grandes alegrias e sucesso pleno na pista. Com o love, nada de treta: a harmonia vai reinar.

Câncer

Quintou com alertas do céu e os astros pedem cautela dobrada avisam que convém abrir os olhos com malentendidos nas primeiras horas da manhã. Marte segue em seu signo e fica pistola com a Lua, deixando seu jeito mais inquieto, reativo e esquentado, sobretudo no ambiente familiar. Respire fundo e controle o seu lado temperamental para não perder a esportiva à toa, ainda bem que o clima vira à tarde e possíveis bagacinhas serão águas passadas. Conselhos de parentes podem abrir seus olhos para oportunidades que não estava enxergando, portanto, preste atenção. O trabalho também vai ficar mais favorecido depois do almoço, enquanto os contatinhos podem ter um dia de altos e baixos. Na vida a dois, quanto mais cumplicidade e confiança, melhor.

Leão

Hoje convém começar o dia com mais calma na alma e cuidar com carinho da saúde, viu, leãozinho? Sua energia tende a oscilar e contrariedades podem mexer com os seus nervos, afetando sua disposição. Também vale abrir o olhão pra não se envolver em saias justas, fofocas nem se abrir com quem não deve, pois pode ter gente a fim de puxar seu tapetinho – tá amarrado! Em compensação, a tarde será maravilinda, qualquer perrengue vai cair por terra e você vai se entender numa ótima com quem trabalha e convive. Pode ter surpresas deliciosas nas amizades e nos contatinhos. O momento será perfeito para definir o lance com o crush ou então fazer planos com o xodó, se você tem uma relação firme.

Virgem

Eita, cristalzinho, o dia começa meio tumultuado e não convém esperar muita molezinha. Procure se espelhar na prudência e disciplina típicas do seu signo para não tomar decisões ou atitudes precipitadas, principalmente ao lidar com grana. Também há risco de se estranhar com pessoas do seu convívio e será preciso usar todo seu jogo de cintura para não bater de frente com gente do seu círculo de amizades. Já à tarde, seus interesses vão ficar mais protegidos e você vai contar com mais visibilidade na carreira – mostre o que sabe e do que é capaz! As relações em geral vão ganhar mais estabilidade e o mozão vai transmitir muita segurança e tranquilidade. Paquera com colega tem tudo para evoluir e pode acabar virando algo mais.

Libra

A Lua segue linda e poderosa em seu signo e isso já é motivo para quintar com fé e confiança, librianjo! Só não pode e não deve ir com muita sede ao pote e abraçar mais atividades do que pode dar conta, pois Marte tá estressado e atiça seu lado impulsivo no trabalho. Evite ter pressa e faça tudo com mais calma para não trocar os pés pelas mãos nem deixar coisas importantes de escanteio. Para seu alívio, o astral vai mudar e melhorar cem por cento a partir da tarde e grandes alegrias estão previstas. Novidades positivas devem pintar com assuntos e pessoas de outras cidades e o coração pode acelerar por alguém que tem seu jeito e sua vibe. Clima de realização e felicidade com o mozão.



Escorpião

Hoje seu jeito fica mais contido e desconfiado por influência da Lua, que continua agindo em seu inferno astral. E olha que vai ser bom mesmo adotar uma postura mais discreta e comedida porque o dia já começa tenso e perrengues podem surgir., viu consagrada? A recomendação é manter a concentração nas atividades de rotina e contar apenas com seu próprio esforço, portanto, faça a sua parte e não dependa de ninguém. Por outro lado, as pressões devem diminuir no período da tarde e você vai se sentir mais à vontade para cuidar dos seus interesses. A vida amorosa também vai ganhar estímulos ao longo do dia e o clima tende a ficar bem mais excitante e envolvente. Os desejos vão arder na intimidade a dois.

Sagitário

Quintou com vibes movimentadas no céu, mas tensões vão rondar seus contatos e interesses materiais, viu meu docinho de morango? A recomendação é pegar mais leve e segurar os ímpetos logo cedo, pois há risco de passar dos limites nos gastos e exagerar na franqueza. Controle as despesas com pulso firme e respire fundo para não se indispor com ninguém. Algumas relações podem ficar estremecidas e talvez precise de provas de lealdade para recuperar a confiança. A boa notícia é que o astral vai engrenar a partir da tarde e o restante do dia tem tudo para ser perfeito, principalmente no departamento amoroso. Alguém que já admira pode despertar sentimentos mais intensos em seu coração e promessa de namoro firme aparece no seu horizonte.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também