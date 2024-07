Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 4/07/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quinta-feira (4), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

As estrelas avisam que sua atenção deve se concentrar no serviço e nos assuntos do dia a dia nesta quinta. A saúde também precisa de mais atenção e algumas mudanças ou ajustes na rotina virão a calhar. Se precisa resolver alguma coisa importante, redobre o foco pela manhã e no final da tarde, quando há risco de perder informação importante ou enfrentar problemas com a comunicação. É que você pode se distrair com qualquer coisinha se não tiver cuidado, Caprica. À noite, a Lua entra em Câncer e deixa o astral perfeito para quem tem compromisso! Tá na pista? Nesse caso, pode faltar pique para se envolver em um lance passageiro, sem muita chance de futuro.

Aquário

A Lua segue em seu paraíso hoje e você tem tudo para dar um show de carisma por onde passar, Aquário! Pena que nem tudo é perfeito e você terá que rebolar pra focar a atenção apenas no trabalho. É que as finanças vão exigir um cuidado extra e há risco de gastar demais se não tiver cuidado, especialmente na hora de fazer compras ou de programar os momentos de lazer para o final de semana. Melhor ficar bem longe dos boletos logo cedo ou no final da tarde: na dúvida, esconda a carteira e o cartão de crédito. A conquista pode surpreender, desde que controle a possessividade. Dê um chega pra lá no ciúme e não sufoque o par se quiser manter a paz no romance.

Peixes

Nesta quinta, será possível adiantar aquelas tarefas rotineiras que vinha adiando se focar no serviço e evitar distrações. É que há risco de atritos em casa e isso pode tirar a sua atenção das tarefas mais urgentes se não tiver cautela. Manter a calma é a melhor pedida para evitar torta de climão com a família, por mais que você sinta que está com a razão, tá? Inspire, respire e não pire! Mas a melhor notícia é que a Lua brilha em seu paraíso astral à noite, enviando as melhores vibes para voltar às boas com todo mundo. Ainda vai sobrar tempo para dar um show na paquera e deixar o crush aos seus pés! Programinha romântico com o mozão ajuda a fazer as pazes e superar o ciúme.

Áries

No trabalho, raciocínio rápido e boas ideias ajudam a dar conta das tarefas, mas nem tudo será perfeito e é melhor manter a atenção para não se envolver em problemas. É que, logo cedo, podem pintar muitos imprevistos e a impaciência tem tudo para crescer. Escolher bem as palavras também será importante no serviço, já que fofocas e perda de informação não estão descartados. Mais tarde, cuidado para não se envolver em briga nas redes sociais nem transformar um mal–entendido em algo mais sério. Ainda bem que o astral melhora à noite com a entrada da Lua em Câncer, embora a paquera continue meio sem graça. A dois, fuja de assunto espinhoso ou polêmico.

Touro

Quintou e sua habilidade para lidar com dinheiro segue em destaque na maior parte do dia, bebê. Mas o céu manda alguns avisos logo cedo e talvez não seja uma boa ideia emprestar uma grana para alguém. Foque nos seus interesses, pegue leve nos gastos e não baixe a guarda porque há risco real oficial de ter um baita prejuízo se não agir com cuidado. Ainda bem que a Lua entra em Câncer à noite e ainda dá tempo de se divertir e colocar a conversa em dia com o pessoal. As melhores novidades ficam reservadas para a paquera e você pode se dar bem nas redes sociais. O astral mais leve será perfeito para fechar a noite curtindo a companhia de quem ama.

Gêmeos

Você conta com muito pique para correr atrás dos seus interesses nesta quinta, mas talvez precise de jogo de cintura para lidar com alguns contratempos logo cedo, Gêmeos. Colega ou chefe mais velho ou conservador também pode irritar seus nervos, mas pense bem se vale a pena se envolver em polêmicas ou se queimar com a chefia por bobagens. À noite, cuidado para não ficar apontando os erros dos outros ou cobrando a perfeição de todo mundo. Ninguém é perfeito o tempo todo, ok? Se está de olho em um contatinho, saiba que suas chances de sucesso são maiores ao longo do dia. Você e o mozão seguem se entendendo numa boa, mas o ciúme cresce mais tarde.

Câncer

Logo cedo, as estrelas pedem cautela redobrada nos estudos ou no trabalho, especialmente se tiver que viajar ou cuidar das tarefas em equipe. O astral melhora ao longo do dia, mas tarefas que podem ser feitas de maneira isolada devem correr com mais tranquilidade. Confira se está tudo certo e se não esqueceu nada importante antes de encerrar o expediente, já que há risco de deixar algo pela metade ou de perder um prazo por pura distração. Mas as coisas melhoram à noite, quando a Lua se muda para o seu signo e envia boas energias para você tomar a iniciativa na conquista. O romance também ganha um ânimo extra e o par tem tudo para se derreter com seu jeito carinhoso.

Leão

Pela manhã, o trabalho pede mais atenção e muito foco porque algumas coisas talvez não corram da maneira que tinha planejado. Mas as coisas logo melhoram e você pode colocar um sonho antigo em prática, leãozinho. Só não fique enrolando no serviço porque, mais tarde, podem surgir atritos e as suas ideias talvez não se mostrem tão realistas como estava pensando. Tensão e brigas podem incomodar uma antiga amizade e você vai precisar de jogo de cintura para ficar de boa com todo mundo. Há chance de se divertir em um romance escondido se ouvir sua intuição. Programa caseiro e sossegado talvez seja a melhor pedida se já tem compromisso.

Virgem

Sua ambição segue em alta e você não vai poupar esforços para brilhar no serviço, Virgem. Mas talvez seja mais produtivo agir nos bastidores, com uma meta bem definida, porque podem pintar atritos com colegas e concorrentes pela manhã e no final da tarde. Se quiser evitar briga ou mal–entendidos no trabalho, inclusive com a chefia, é melhor segurar a língua pra não se arrepender depois. Cobranças ou críticas também podem azedar o astral com o mozão ou com alguém querido. Ainda bem que as coisas melhoram à noite e o astral fica mais descontraído, sinal de que a paquera e o romance podem trazer ótimas surpresas. As amizades também saem ganhando.

Libra

Nesta quinta, você pode tirar vantagem da sua habilidade para interagir com os outros e focar em trabalhos feitos em equipe. A curiosidade também cresce e pode aprender com a troca de experiências, seja no trabalho ou nos estudos. Mas talvez fique complicado manter a atenção focada nas tarefas no começo do dia e no final da tarde, por isso, adiante o que for possível e não se distraia com tanta facilidade. Também vale cuidar melhor da saúde e ouvir os avisos que o seu corpo envia, bebê. Mas você vai fechar a noite com o astral mais leve e essas energias ajudam você a entrar no radar de um crush popular. A relação fica mais séria se já encontrou o amor da sua vida.

Escorpião

O dia começa um pouco tenso e há risco de brigar com o mozão logo cedo se não tiver cuidado, Escorpião. Ainda bem que o astral melhora ao longo do dia e você pode aproveitar as vibes positivas para se desapegar do que não tem mais sentido para você, inclusive relacionamentos ou objetos encostados que não usa. Só que o céu volta a ficar carregado mais tarde e pode sobrar para a vida amorosa, inclusive a paquera, se não recuar em algumas coisas. A boa notícia é que a Lua se muda para Câncer à noite e dá tempo de fechar esta quinta com um astral mais descontraído, perfeito para fazer as pazes e sair da rotina com quem ama. A paquera também pode emplacar.

Sagitário

Tudo indica que o seu foco vai se voltar para os relacionamentos hoje, Sagita, e você pode explorar essas vibes positivas no trabalho, ampliando contatos e melhorando a interação com os colegas. Mas alguns perrengues não estão descartados logo cedo e no final da tarde, então é melhor agilizar o serviço e não ficar enrolando. Se quiser manter o alto–astral em casa, evite fazer críticas ou remexer o passado, trazendo à tona velhas mágoas e brigas. Isso vale também para quem tem compromisso, já que o ciúme tem tudo para crescer! Ainda bem que as coisas melhoram à noite e você vai dar um show de sensualidade, seja na conquista ou na intimidade com o mozão.

