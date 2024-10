Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 4/10/2024

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de fim de semana.

Capricórnio

Hoje as suas ambições ficam no modo turbo e você não se contentará com menos do que merece, Caprica! Só não pode e não deve forçar a barra para conseguir o que quer nem ter reações ríspidas, pois há risco de se indispor com os outros, sobretudo no trabalho. A boa notícia é que a Lua muda de signo e manda vibes generosas para você realizar seus planos. Ainda pela manhã, pode chegar mais perto de um objetivo que há tempos deseja alcançar e os amigos vão dar a maior força. Agora, as maiores surpresas estão previstas na paixão e a sexta deve ser especial para quem tem um love ou para quem procura o seu. Há chance de engatar um romance de futuro com alguém que já admira.



Aquário

Sextou com o seu astral sintonizado nas coisas que proporcionam liberdade e aventura, pena que a Lua traz mudanças já no começo da manhã e coloca o trabalho entre as principais prioridades. Talvez tenha que adiar alguns planos para outro momento, o bom é que hoje não vai faltar vitalidade nem determinação para você dar o seu melhor na vida profissional. A chefia estará atenta aos seus passos e pode premiar um desempenho exemplar. Hoje os assuntos do coração podem enfrentar imprevistos e nem tudo deve rolar do jeitinho que espera, mas há sinal de uma atração forte com alguém que tem um jeitinho discreto e pinta de mistério. Na relação com o love, o momento é indicado para investir nas metas a dois.



Peixes

Piscianjos são sonhadores por natureza, mas os astros recomendam a botar os dois pés no chão e começar a sexta sem grandes expectativas, ainda mais em matéria de dinheiro. Altos e baixos podem marcar presença logo cedo e será preciso ajustar os planos à realidade. A boa notícia é que o astral vai mudar geral e as coisas devem. fluir muito bem para o seu lado ao longo do dia. O trabalho vai andar, a parte financeira tende a melhorar e o amor, então, nem se fala! Vênus e Saturno vão espalhar vibes maravilindas e garantem que o período será perfeito para realizar ideais, seja no romance, seja na paquera. Se está a fim de alguém, vai com tudo e confie no seu taco porque a hora de conquistar é agora.



Áries

Cheia de planos para o fds, consagrada? Então se organiza para otimizar seu tempo e zerar as responsabilidades. As exigências e os compromissos profissionais vão pesar bastante na agenda e podem deixar o astral tenso, só não convém bater de frente com os outros nem se irritar. Coloque as diferenças e divergências de lado e foque no seu próprio desempenho, pois você tem garra e competência de sobra para se destacar e ofuscar a concorrência. Negociações e investimentos ficam favorecidos ao longo do dia, mas é na vida amorosa que seu signo vai sextar com promessas de emoções intensas. Lua e Vênus esquentam as turbinas da paixão e anunciam um período dos mais vibrantes, ainda mais naa horas íntimas. Não vai faltar fogosidade no sexo.



Touro

Sextou com riscos de contratempos nas primeiras horas da manhã e a dica é focar no que já planejou antes. Mantenha a rotina, evite sair da sua zona de conforto e faça a sua parte, assim fica mais fácil administrar as demandas e exigências. Mas a Lua muda de cenário logo em seguida e deixa o astral mais estimulante em suas relações pessoais e profissionais, sinal de que você deve se dar muito bem com quem convive e trabalha. Alianças e parcerias vantajosas podem ser firmadas. Agora, as melhores notícias chegam de Vênus, que forma aspecto superpositivo com Saturno e abre os seus caminhos no amor. Há belas chances de engatar um romance de futuro ou definir os rumos da vida a dois com o love.



Gêmeos

A vontade de aproveitar o bembom da vida tende a aumentar, mas primeiro convém resolver os assuntos mais urgentes e não deixar pontas soltas, viu bebê? É que a manhã começa com instabilidades e será preciso ter mais disciplina para dar conta dos compromissos, do contrário, pode sair no preju. Ainda bem que o astral vai melhorar ao longo do dia e sua vitalidade deve subir, trazendo mais ânimo e disposição para encarar todas as paradas, até as mais duras. Vai fundo atrás do que ambiciona porque seus esforços não ficarão sem resposta e você vai se orgulhar do que pode conseguir. A paixão pode até sextar com desafios, mas depois os astros prometem boas novas e lance com colega tem tudo para surpreender.



Câncer

Sextou com mudanças significativas no céu e você pode ir preparando o coração porque se depender da Lua sua vida amorosa vai ficar blindada, caranguejinha! Sua estrela guia desembarca no paraíso astral e turbina seus encantos, sinal de que você vai atrair admiradores e contatinhos como abelha no mel. De quebra, hoje Vênus sorri para Saturno e só referenda as boas indicações, acentuando a atmosfera de sintonia, paz e entrosamento com o xodó. Só não convém marcar bobeira com as exigências familiares e profissionais nas primeiras horas da manhã, pois tensões vão dar as caras e podem te tirar do sério. Mostre que tem jogo de cintura, cumpra logo os compromissos e não deixe nada azedar o seu bom humor neste dia que tem tudo para ser glorioso.



Leão

Leodivos e leodivas esbanjam simpatia e devem sextar surfando nos contatos, contatinhos e contatões, mas os assuntos de trabalho vão pedir cautela dobrada. Bora focar nos deveres e se empenhar um pouco mais logo pela manhã para não deixar as responsabilidades de escanteio, do contrário, pode ouvir cobrança ou levar bronca da chefia. Interesses domésticos e familiares vão concentrar as atenções ao longo do dia e você pode receber conselhos importantes dos parentes, inclusive para resolver pendências ou probleminhas antigos. Na relação amorosa, um clima de estabilidade deve marcar presença e conquistas materiais podem ser alcançadas. Você e o love estarão mais integrados e saberão atender as expectativas um do outro.



Virgem

Virginiamores devem sextar de antena ligada nas oportunidades de progresso, mas as estrelas alertam que as finanças vão exigir atenção extra logo no início da manhã. Não vai ser fácil controlar a vontade de passar o cartão e quem quer manter as continhas em ordem precisa ter pulso firme para não ceder às tentações de consumo. Ainda bem que as instabilidades logo irão embora e o cenário será bem mais positivo, tanto para o seu bolso quanto para os seus assuntos de trabalho. Sua inteligência e comunicação vão sobressair e devem contar pontos importantes para o seu sucesso, agora é na paixão que as maiores alegrias estão previstas e Vênus anuncia emoções intensas, seja para quem está na pista, seja para quem já tem o seu love.



Libra

A Lua está em ritmo de despedida do seu signo, mas antes de partir para outro setor recomenda a controlar seu lado temperamental, viu bebê? Deixe velhas picuinhas de lado e procure se entrosar melhor com os parentes, assim vai começar o dia sem tretas e dores de cabeça. Ainda pela manhã, os astros mandam vibes superestimulantes para os seus interesses materiais e você pode se deparar com excelentes oportunidades para encher o bolso. O trabalho também estará protegido e seu senso de responsabilidade deve impressionar a chefia. Pode ter aumento de salário pintando no horizonte! Na paixão, vai querer certezas e não se contentará com ficadas sem futuro. Na relação a dois, o clima é de estabilidade e cooperação com o xodó.



Escorpião

O dia tende a começar meio enjoado e bagacinhas podem rolar nos contatos e conversas, mas depois você terá razões de sobra para comemorar, escorpiãozinho! A Lua sai do temido inferno astral e entra em seu signo às 8h22 da manhã, trazendo vibes sortudas e positivas para vários setores da sua vida. Suas qualidades vão se destacar no lado profissional, uma graninha com a qual nem estava contando pode chegar às suas mãos e a sexta só melhora, isso porque Vênus vai colocar a cereja do bolo nos assuntos do coração. O planeta do amor segue em sua companhia, sorri para os astros e deixa os seus encantos no modo turbo, sinal de que você tem tudo para arrasar no romance ou na paquera. Pode consagrar uma conquistar gloriosa.



Sagitário

A ansiedade para o fds é grande e os planos não são poucos, mas seu signo pode sextar com os humores alterados, Sagita! Muita calma nessa hora para não se estranhar com quem convive, não gastar grana à toa nem tomar decisões das quais pode se arrepender. Ainda pela manhã, a Lua entra em seu inferno astral e muda bastante o cenário, deixando o clima mais propício para ficar no seu cantinho. Você deve render mais em trabalhos isolados e individuais do que em equipes ou em serviços junto ao público. Na paixão, tende a se sentir mais à vontade em uma relação firme e vai querer curtir o ninho de amor com o xodó. Está free na pista? Se a timidez não atrapalhar, a paquera pode surpreender.

