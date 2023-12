Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Metade da semana já passou, mas ainda estamos longe de sextar, então que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (6), para manter a semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Você começa o dia com muito pique e disposição para encarar as tarefas. Seu lado otimista deve falar mais alto e você não vai pensar duas vezes antes de aceitar um desafio ou uma tarefa mais complicada, Caprica. À tarde, com a Lua brilhando em Libra, é hora de focar em assuntos mais sérios. Vai sobrar disposição para correr atrás do que quer, e você não vai se contentar com qualquer coisa! Agarre a chance de melhorar a sua imagem, ainda mais se anda pensando em dar uma mexida no visual. Na paquera, sua popularidade se destaca e anima os contatinhos. Se tem compromisso, fica mais fácil fazer planos a longo prazo e conversar sobre o futuro com o mozão



Aquário

Sua intuição segue em alta e você pode se interessar mais por assuntos místicos nesta manhã. No trabalho, ficar no seu canto e cuidar das tarefas de rotina pode ser a melhor maneira de evitar confusão pela manhã, Aquário. Ainda bem que a Lua brilha em Libra à tarde e o astral fica mais descontraído! Os estudos e os trabalhos em equipe ganham destaque e você pode se sentir mais sociável. Planos para uma viagem também recebem good vibes. As redes sociais facilitam o contato com um crush de fora e você pode se dar bem na conquista. Aposte no bom humor e no altoastral para animar o romance: o mozão não vai resistir aos seus encantos!



Peixes

Os relacionamentos seguem em destaque nesta quarta, Peixes, mas talvez tenha que enfrentar concorrência logo cedo no trabalho. Ainda bem que o astral melhora rapidinho e as suas chances de brilhar nas tarefas que podem ser feitas em equipe têm tudo para crescer. Depois, a Lua entra em Libra e é a sua habilidade para fechar um negócio, pechinchar um desconto e encontrar boas oportunidades no trabalho que entram em foco. Tem compromisso? A boa notícia é que o desejo promete tacar fogo no parquinho e esquentar a intimidade com o mozão. Já na conquista, você pode usar e abusar do seu lado sensual para se dar bem se tem alguém em vista.

Áries

Aproveite essa vibe positiva para colocar tudo em dia e, de quebra, causar uma boa impressão na chefia. Depois do almoço, a Lua entra em Libra e os relacionamentos vão contar com vibes maravigolds! Priorize tudo o que precisa da colaboração de outras pessoas para dar certo e pode se surpreender com os bons resultados que vai conquistar. Tá na pista? Seu coração vai sonhar com compromisso e talvez você se aproxime do crush com cautela. Com o mozão, diálogo e altas doses de romantismo prometem momentos maravilhosos a dois.



Touro

Você conta com uma ajudinha da sorte na parte da manhã, e pode resolver alguns perrengues rapidinho. Planos para uma viagem de férias ou de lazer tem tudo para correr às mil maravilhas também. À tarde, o astral muda e as melhores vibes vão se voltar para o trabalho. É hora de mostrar mais dedicação e responsabilidade para dar conta de tudo o que vai cair no seu colo, Touro. Bom momento para cuidar da saúde e se movimentar mais. Troca de mensagens com o mozão pela manhã vai animar o relacionamento e derreter o coração do par. Na paquera, suas chances serão melhores logo cedo e pode se encantar com alguém nas redes sociais

Gêmeos

Aproveite a manhã para resolver tudo o que precisa em casa. Planos para uma mudança, seja na decoração ou de endereço, contam com as melhores vibes! No trabalho, mergulhe nas tarefas com afinco e aposte na praticidade para resolver tudo rapidinho. À tarde, a Lua passa a iluminar o seu paraíso astral, sinal de que a sorte deve sorrir para você. Também vai sobrar energia e disposição para se jogar em qualquer programa que despertar sua atenção. Seu charme está on na conquista e você tem tudo para encantar geral sem fazer esforço. O romance também está em alta a partir de agora e os momentos a dois ganham mais encanto e proteção das estrelas.



Câncer

Logo cedo, aposte na comunicação para melhorar a convivência com os colegas e dar andamento a qualquer tarefa sem imprevistos. Os relacionamentos pessoais também contam com boas energias. Mais tarde, a Lua brilha em Libra e desperta o seu lado mais família, Câncer. No trabalho, tarefas que exigem bom-senso e uma visão mais prática podem ser resolvidas rapidinho. Reserve tempo para curtir o pessoal de casa, que estará ao seu lado para o que der e vier. Programa caseiro ou mais intimista pode ser a melhor escolha para curtir com o mozão. A paquera promete engrenar logo cedo e há chance até de dar um passo mais sério se está vendo alguém.



Leão

Aproveite a manhã, quando os astros enviam vibes maravilhosas para as finanças, para resolver qualquer assunto envolvendo dinheiro. Se está procurando emprego, pode receber boas novas nesta quarta. Depois, a Lua entra em Libra e destaca a sua habilidade com comunicação. Raciocínio rápido e facilidade para se expressar serão os seus maiores trunfos no trabalho. O desejo de dar uma volta por aí vai crescer e, se contar com a companhia dos amigos, melhor ainda! Um bom papo fará toda a diferença para encantar um novo contatinho e você pode se destacar na conquista. Bom astral para conversar sobre qualquer assunto com o mozão e resolver as diferenças.



Virgem

Nesta quarta, vai sobrar pique para correr atrás dos seus interesses, Virgem! Um pouco mais de diplomacia ajuda a melhorar a convivência com os colegas, mas você terá lábia de sobra para encantar qualquer um. À tarde, com a entrada da Lua em Libra, são as finanças que ganham destaque. Se está precisando de uma grana extra, agarre a chance de assumir um trabalho novo. Também pode receber boas novas envolvendo promoção ou aumento. Aí eu vi vantagem! Se está de olho em alguém, não enrole para mandar mensagem ou se aproximar, porque suas chances serão melhores pela manhã. A possessividade pode crescer se já tem compromisso sério.



Libra

Você começa o dia mais introspectiva e pode sonhar com paz e sossego logo cedo, Libra. Priorize as tarefas que podem ser feitas de maneira isolada ou em casa. À tarde, porém, a Lua desembarca no seu signo e o astral muda da água pro vinho! Você pode receber uma injeção de ânimo e vai sobrar disposição para resolver qualquer assunto que cair no seu colo. Seu jeito mais confiante pode abrir novas portas, inclusive no trabalho. Seu charme se destaca e tudo indica que você vai fazer o maior sucesso com novos contatinhos. Se já tem alguém em vista, é hora de tomar a iniciativa. Você pode se sentir mais à vontade para agir de maneira autêntica com o mozão.



Escorpião

Seu lado solidário se destaca pela manhã e você pode se sentir bem ao dar uma mãozinha para um amigo ou oferecer ajuda a um colega de trabalho. Aproveite para encaminhar qualquer assunto que precisa da colaboração de outras pessoas, porque o astral vai mudar mais tarde. É que, depois do almoço, o seu pique pode diminuir e a vontade de ficar no seu canto deve falar mais alto. A boa notícia é que sua intuição tende a crescer e você pode descobrir um segredo mesmo sem querer. Se tem compromisso, não dê espaço para a insegurança se instalar no romance. Tá na pista? A paquera pode surpreender se topar com um crush misterioso e muito sedutor.



Sagitário

As estrelas enviam boas energias para você adiantar as tarefas, deixar tudo em ordem e até conquistar uma grana extra, Sagita! Sua ambição segue em destaque e isso vai se refletir de maneira positiva na vida profissional. À tarde, a Lua desembarca em Libra e você pode ter mil ideias novas para colocar em prática. As amizades estão protegidas e tudo o que fizer com a turma promete animar seu coração. Aliás, o pessoal pode dar uma força se está só e até apresentar novos crushs em potencial. Também há chance de embarcar em uma amizade com benefícios, mas analise os prós e contras primeiro. Você e o mozão entram em sintonia agora e o romance fica muito mais gostoso.

