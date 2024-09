Hospital Regional realiza simulação com uso de escada Magirus dos Bombeiros

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) promoveu, nesta segunda-feira (23), um treinamento com a sua Brigada de Emergência, que até chegou a envolver uma simulação de resgate de alta complexidade no terceiro andar do prédio.

A simulação contou com apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), que levou ao hospital a escada Magirus, ferramenta essencial para operações de resgate em grandes alturas.

Com o objetivo de treinar e preparar ainda mais os colaboradores para responderem rapidamente em casos de emergências reais, a simulação permitiu que os brigadistas aperfeiçoassem técnicas de salvamento em situações extremas.

A escada Magirus foi manuseada por cinco militares do Corpo de Bombeiros, sob a coordenação do 2º tenente José Carlos Herculano Gonçalves, que explicou que a simulação trouxe informações úteis que podem ser utilizadas durante um resgate real.

“Nosso objetivo foi analisar como seria a entrada. Se, em uma situação real, a escada poderia atuar aqui no hospital. Na ocasião, realizamos o resgate de uma vítima que estava no terceiro andar. Foi possível realizar esse resgate, mas algumas melhorias para que o resgate fosse mais rápido foram identificadas, e vamos repassar essas observações à equipe”, afirmou.

O técnico de segurança do trabalho Edson Campos Barbosa, que coordenou a equipe de brigadistas do HRMS, reforçou a importância desse treinamento. “Realizamos esse treinamento com o objetivo de atualizar nosso plano de emergência e deixar nossos brigadistas preparados em caso de princípio de incêndio ou qualquer sinistro que exija o resgate de vítimas nos andares”, afirmou.

A diretora-presidente do HRMS, Dra. Marielle Alves Corrêa Esgalha, reforçou a importância desse tipo de simulação em preparar a equipe para uma possível emergência real.

“O preparo da equipe em situações de emergência pode fazer toda a diferença na preservação de vidas. Ter a parceria com o Corpo de Bombeiros em exercícios como este nos proporciona um nível ainda mais elevado de eficácia”, destacou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também