Hotel distribui mudas na campanha "Abrace uma Árvore", em Bonito

Para prestigiar antecipadamente o Dia Nacional do Cerrado, comemorado neste 11 de setembro, os proprietários do Rio Formoso Hotel Fazenda, o jornalista Bosco Martins e a bióloga Marcia Brambilla, realizaram no último fim de semana prolongado, a campanha “Abrace uma Árvore”.

A ação foi realizada no hotel e a na região (Camping Poliana/Eco Park Porto da Ilha), onde foi distribuída as mudas de espécies nativas do Cerrado que foram cedidas pelo viveiro municipal de Bonito.

A intenção da campanha que foi feita pela primeira vez em Bonito, de acordo com Bosco Martins, é a divulgação da flora do Cerrado. “A Márcia deu a ideia da campanha inspirada em uma que já existiu na Europa junto com o isolamento. No viveiro de Bonito tem todas as espécies do Cerrado e pouco divulgação, e a ideia era divulgar essa diversidade aos turistas”, comentou o empresário ao JD1 Notícias.

Bosco afirma que os turistas que foram ao local desde o dia 7 de setembro com o objetivo de ficar mais isolados durante o feriado, aproveitaram e participaram da campanha.

O casal de turistas de SP, Daniely Moreira e Claudio Luiz Moreira, disseram que viajam o Brasil e que esse tipo de campanha "deveria ser incentivada em outras partes do país com mesmo objetivo de conservação da natureza."

Vale a observação de que cada muda levada na campanha "Abrace uma Arvore", os turistas eram orientados dos cuidados conservação e plantio, de forma de garantir a sobrevivência as espécies de um dos mais ricos dominios naturais do Brasil, o Cerrado. E que segundo Marcia Brambilla, "também está localizado em boa parte da região centro-oeste e em parte das regiões norte, nordeste e sudeste do país. Apresentando em seu ambiente importantes funções ambientais para especies animais, vegetais, nascentes e leitos de rios."

Foram distribuídas mudas de espécies nativas do Cerrado como: Acuri, Angico, Aroeira, Ipê Amarelo, Taquarussu , Bocaiúva, Canafístula, Capitão, Carvão branco, dentre outras arvores do cerrado brasileiro.

Todas as mudas foram cedidas pelo viveiro municipal de Bonito, através da gestora ambientel Thaís da Cruz Arruda da Secretaria Muncipal de Meio Ambiente.

