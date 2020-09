Ibama aplica multa de R$ 95 mil após encontrar caixa de "minhocuçus" com pescador

Nesta quarta-feira (9), um homem acabou recebendo uma multa após o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ter encontrado ele com uma caixa cheia de minhocuçus no município de Miranda, que fica a 203 km de Campo Grande.

A multa foi de R$ 95 mil. O minhocuçus é uma espécie de minhoca gigante, que são utilizadas como iscas vivas para pesca.

Conforme o Ibama, o minhocuçu está na lista como animal silvestre, por isso a captura e venda do animal é considerada crime. Podem chegar até 60 cm e o animal é geralmente utilizado para a pesca predatória.

