Idoso que recebeu descarga elétrica morre após receber alta

Adalberto Pereira da Rocha, de 66 anos, morreu na tarde desta terça-feira (24), depois de tomar choque ao mexer em fios de alta tensão, em Coxim, que fica a 253 km de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, Adalberto estava em casa mexendo na rede elétrica quando encostou o braço na fiação e acabou tomando um choque, ele foi levado as pressas para o hospital da região e posteriormente encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, seu estado de saúde era considerado grave.

A vítima teria ficado 20 dias internado, ele recebeu alta médica e retornou para Coxim, mas nesta terça (24) Adalberto acabou passando mal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ele não resistiu e acabou morrendo.

De acordo com a filha do idoso por causa do choque, o pai acabou ficando paralisado do pescoço para baixo.

