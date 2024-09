Infraero assume oficialmente gestão do Aeroporto de Dourados

Através de seu Instagram, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) anunciou que assumiu a gestão do Aeroporto Regional de Dourados.

“Hoje marca um novo capítulo para o Aeroporto de Dourados, no Mato Grosso do Sul! Assumimos oficialmente a gestão deste terminal estratégico, trazendo nossa expertise para continuar elevando a qualidade dos serviços oferecidos. Garantiremos segurança, eficiência e a melhor experiência para os passageiros, em parceria com quem já vinha construindo essa história. Dourados, estamos prontos para decolar juntos rumo ao futuro!”, diz a postagem no Instagram.

Após acordo firmado entre a Prefeitura de Dourados e a Infraero no final de abril, o Aeroporto agora é mais um entre os 27 já administrados pela empresa. Essa expertise da Infraero foi o principal motivo que levou a Prefeitura, até então responsável pelo terminal, a repassar a gestão.

“É melhor fiscalizarmos o contrato do que gerir o aeroporto. Hoje, a robustez da obra nos faz ter um olhar mais profissional. A gente prefere entregar isso para uma empresa que tenha experiência e pessoal para isso, como é o caso da Infraero, que é uma empresa preparada e terá mais agilidade na resolução de eventuais problemas”, disse, na homologação do contrato, o prefeito Alan Guedes.

O Aeroporto Regional de Dourados está passando por obras de revitalização e adequação, que está na fase final, mas ainda não foi feita a entrega oficial por parte da Engenharia do Exército Brasileiro, responsável pelos trabalhos. Apesar disso, a documentação do processo de homologação está sendo inserida no sistema para análise dos órgãos de controle.

“O retorno das operações dependem do aval da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). No que for de competência da Prefeitura de Dourados, estamos nos adiantando para que, quando a entrega oficial aconteça, esses trâmites estejam encaminhados”, explica Mariana de Souza Neto, diretora-presidente da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).

