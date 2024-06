Ingressos para o show do Creedence na Capital variam de R$ 126,50 a R$ 2.760

A banda Creedence Clearwater Revisitedcom o baixista Stu Cook e do baterista Doug “Cosmo” Clifford, membros do primeiro núcleo do Creedence junto com Dan McGuinness e Kurt Griffey chega a Campo Grande no dia 15 de junho no ginásio Guanandizão, a partir das 20h.



Após muitos anos excursionando ao lado do baixista Stu Cook e do baterista Doug “Cosmo” Clifford, membros do primeiro núcleo do Creedence Clearwater Revisited, Dan McGuinness e Kurt Griffey chegam ao Brasil com Revisiting Creedence, atual formação da banda, para 9 shows em novembro. Em Campo Grande, o evento será realizado no dia 15 no ginásio Guanandizão, a partir das 20h, organizado pelo produtor Gustavo Cegonha; há lotes esgotados já.

Formado pelos integrantes originais, Stu Cook e Doug Clifford, a banda californiana Creedence Clearwater Revival vem a Campo Grande em 15 de Junho através da Cegonha Produções com o projeto ‘Creedence Clearwater Revisited’ no ginásio Guanandizão.

Essa nova formação surgiu em 2021 e o Revisiting Creedence nasceu para dar continuidade à trajetória da banda e manter os grandes sucessos da CCR emocionando o público em shows ao vivo pelo mundo afora. O objetivo principal é celebrar o legado de uma das maiores bandas de todos os tempos, o Creedence Clearwater Revival.

Depois de décadas de sucesso, os hits da CCR seguem em alta e, em 2022, ela entrou na lista das 10 bandas de rock com mais execuções no YouTube, logo após os Rolling Stones e uma posição à frente do Pink Floyd.

Kurt e Dan, respectivamente, guitarra e vocal do Clearwater Revisited, chegam ao Brasil acompanhados de Ron Wikso - escolhido a dedo por Cosmo para substituí-lo no Creedence Clearwater Revisited – na bateria e o renomado multi-instrumentista Mat Scarpelli no baixo.

A experiência de Kurt e Dan ao lado dos integrantes originais da CCR – e membros do Rock & Roll Hall of Fame - é a chave para uma performance que emociona os fãs por onde passa.

Com uma voz poderosa, tom perfeito e técnica, a voz de Dan, que por uma década ficou a frente do Creedence Clearwater Revisited, pode ir de nervosa e áspera a suave e delicada em apenas um instante. E sua emoção e entrega no palco leva o público ao delírio a cada apresentação.

Considerado um dos principais músicos da atualidade, o guitarrista, compositor, produtor e intérprete Kurt Griffey gravou e excursionou com alguns dos maiores nomes da música de todos os tempos, incluindo Eagles, Creedence Clearwater Revival, Toto, Steppenwolf, Foreigner, The Moody Blues, Wings, The Spencer Davis Group, Lynyrd Skynryd, Santana, Journey, entre outros.

O repertório da tour Revisiting Creedence inclui os clássicos do CCR, como “Susie Q”, “Green River”, “Bad Moon Rising”, “Down on The Corner”, “Born on The Bayou”, “Fortunate Son”, “Proud Mary”, “I Heard It Through the Grapevine” e muito mais.

Revisiting Creedence é a única banda no mundo com a herança, experiência e credibilidade do Creedence Clearwater Revival. Um show único e imperdível!

Serviços – O show da turnê ‘REVISITING CREEDENCE - SOUTH AMERICAN TOUR 2024”, que passará por 9 cidades brasileiras, será realizado em Campo Grande no ginásio Guanandizão no dia 15 de novembro, a partir das 20h. Ingressos podem ser comprados a partir de R$ 126,50 no site https://www.blueticket.com.br/evento/35313/?c=prevendaCG e também na loja ¼ Colchões, na avenida Afonso Pena 4393, no Jardim dos Estados, lembrando que alguns lotes já estão esgotados.

Em 2023, o produtor Cegonha, por meio da Cegonha Produções, apostou em shows internacionais e trouxe Dire Straits Legacy para a capital sul-mato-grossense, no ginásio Guanandizão, que recentemente também já foi palco dos shows de Marisa Monte e Roberto Carlos e de apresentação do Circo Internacional da China.

