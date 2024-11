Inscrições em processo seletivo na Escola Sesi encerram em 29 de novembro

As inscrições para o preenchimento de 750 vagas disponíveis para educação infantil, ensino fundamental e médio na Rede Sesi de Educação em Mato Grosso do Sul para 2025, terminam na próxima sexta-feira (29/11).



A gratuidade é destinada a estudantes oriundos da rede pública de ensino ou dependentes de trabalhadores da indústria, cujas famílias comprovem condição de baixa renda (até meio salário mínimo por pessoa).

Deste total, 626 vagas destinam-se a alunos que foram contemplados com vagas de gratuidade no ano letivo de 2024 e que já passaram pelos processos seletivos anteriores. Estes possuem matrículas garantidas para 2025, desde que se encaixem nas condições de permanência.

Caso os estudantes não atendam aos requisitos do edital, as vagas serão redistribuídas ao público geral. As demais 124 vagas gratuitas são destinadas a ampla concorrência.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente na secretaria da Escola Sesi. Após análise de documentos, a divulgação dos resultados será realizada a partir de 12 de dezembro.

Veja a lista da distribuição de vagas entre as sete unidades da rede no Estado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também