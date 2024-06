Inscrições para estágio no Fórum de Anastácio vão até 14 de junho

A comarca de Anastácio abriu processo seletivo de estágio remunerado para estudantes de Direito. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente na Secretaria do Foro, das 13 às 19 horas até o dia 14 de junho.

Os interessados devem estar cursando obrigatoriamente do 3º ao 9º semestre de Direito em instituições de ensino superior públicas ou particulares do Mato Grosso do Sul.

As provas serão aplicadas no dia 19 de junho, das 8h30 às 12h30, no Fórum de Anastácio, situado na Av. Juscelino Kubitscheck, 1445, no Jardim América. A prova objetiva conterá 50 questões que abrangem língua portuguesa, noções de direito civil, processual civil, penal e processual penal, enquanto a prova dissertativa abordará um tema jurídico ligado à atuação do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.

O candidato deve comparecer no local de realização da prova com, no mínimo, 15 minutos de antecedência ao horário de início, portando documento de identificação com foto, protocolo de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta.

O gabarito das provas objetivas está previsto para ser divulgado no dia 19 de junho, a partir das 14 horas, no mural do Fórum. A listagem definitiva com o nome e pontuação dos candidatos, bem como o resultado final, será divulgado no dia 27 de junho, no mesmo local.

São reservadas 10% para pessoas com deficiência, 30% para aqueles que se autodeclararem pretos ou prados, e ainda 3% para os candidatos que se autodeclararem indígenas.

O estágio terá duração de um ano e a jornada será de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também