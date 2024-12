Instituto beneficia 1,6 mil famílias com distribuição de alimentos na Capital

O Instituto "Um Gesto de Amor" tem realizado, há cinco anos, trabalho humanitário em Campo Grande, beneficiando mensalmente cerca de 1,6 mil famílias.

Com foco na distribuição de alimentos como verduras e legumes, o projeto atende sete das nove regiões da Capital, e instituições de apoio, como o Instituto Manoel Bonifácio, que oferece suporte a crianças em situação de vulnerabilidade.

Nilson Lopes, diretor do projeto, conta que o trabalho tem pontos de distribuição de alimentos e apoio a diversos bairros, como a Vila Nasser e o Santa Luzia.

As doações de verduras e legumes, o Instituto consegue no Ceasa MS, somando de três a quatro toneladas a cada dois dias.

Ações de Natal

O Instituto também realizou eventos comemorativos de fim de ano em vários pontos da Capital. No bairro Pioneiros, por exemplo, mais de 200 crianças foram atendidas com brinquedos, cachorro-quente, sorvete, pula-pula e algodão doce.

“Ver a alegria no rosto das crianças é a nossa maior recompensa. Cada sorriso que conseguimos arrancar é um presente para todos nós que fazemos parte dessa causa”, destacou Nilson.

