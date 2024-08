Invasões de terras e Marco Temporal serão tema de reunião da Famasul na Assembleia

Na próxima terça-feira (3), acontecerá na Assembleia Legislativa o debate a cerca da invasão de propriedade e o Marco Temporal que está sendo discutido a nível nacional e terá a presença de representantes de diversos setores do Mato Grosso do Sul.

A reunião idealizada pelo deputado estadual Coronel David (PL), coordenador da FPIZ (Frente Parlamentar Invasão Zero) e da FDDP (Frente de Defesa do Direito de Propriedade) da Assembleia Legislativa e o presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, abordará as tratativas que estão sendo conduzidas em Brasília pela comissão especial de conciliação designada pelo ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), responsável por mediar as ações relacionadas ao marco temporal.

Estarão presentes o presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai; presidente da Novilho Precoce MS, Rafael Gratão; presidente da Nelore MS, Paulo Matos; e OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul).

“É importante unirmos esforços para garantir que a voz dos produtores rurais e dos defensores do direito de propriedade seja ouvida nos debates nacionais. A Frente Parlamentar Invasão Zero tem trabalhado incansavelmente para combater as invasões, protegendo os interesses daqueles que geram riqueza e desenvolvimento para nosso estado”, pontua o deputado Coronel David.

De acordo com a equipe do deputado, lideranças da comunidade indígena também foram convidados, pois o debate envolvem os conflitos em Douradina, mas representantes não confirmaram presença.

Serviço - Reunião estratégica para discutir as recentes invasões de propriedades no estado e analisar o avanço das discussões sobre o marco temporal

Local: Plenário Nelito Câmara, na Assembleia Legislativa

Data: 03/09

Hora: 8h

