Geral

IPVA 2026: Primeira parcela do pagamento vence no dia 30 de janeiro

A modalidade permite dividir o imposto em até cinco vezes, com pagamentos mensais até o fim de maio

22 janeiro 2026 - 14h43Taynara Menezes
O parcelamento é destinado a quem não realizou o pagamento em cota únicaO parcelamento é destinado a quem não realizou o pagamento em cota única   (Foto: Saul Scharamm)

Os proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul que optaram pelo parcelamento do IPVA 2026 devem ficar atentos a primeira parcela que vence no dia 30 de janeiro. A modalidade permite dividir o imposto em até cinco vezes, com pagamentos mensais até o fim de maio.

O parcelamento é destinado a quem não realizou o pagamento em cota única, que oferecia desconto de 15%. As demais parcelas vencem em 27 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril e 29 de maio. Os boletos estão disponíveis exclusivamente em formato digital no site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

Neste ano, cerca de 870 mil veículos integram a base tributável do imposto no Estado. O valor mínimo do IPVA é de R$ 30 para motocicletas e R$ 55 para os demais veículos. Mato Grosso do Sul mantém ainda um amplo conjunto de isenções e benefícios fiscais, contemplando, entre outros, pessoas com deficiência, veículos antigos, frotas empresariais e veículos movidos a GNV.

Mais informações estão disponíveis em www.sefaz.ms.gov.br/ipva.

