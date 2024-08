Irmã Silvia do São Julião recebe prêmio Zilda Arns

No dia em que comemora 93 anos, a Irmã Silvia Vecellio recebeu o Prêmio Zilda Arns, por seu trabalho em Defesa e Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa. Ela foi a única pessoa física a receber a premiação em 2024, já que os outros quatro agraciados com a condecoração foram instituições.

A condecoração é concedida pela Câmara Federal, sendo que a indicação de seu nome foi feita pelo deputado federal Geraldo Resende. Porém, como ela não pode comparecer a no Salão Nobre do Congresso Nacional, no dia 10 de julho para receber a premiação, o deputado veio até Campo Grande para realizar a entrega a ela na manhã desta segunda-feira (19).

Para o JD1, o presidente do hospital, Carlos Augusto Melke, comentou sobre a importância de a Irmã Silvia ganhar o Prêmio Zilda Arns, já que ela dedicou a vida as benfeitorias na unidade de saúde. “A escolha da irmã, pelo trabalho que ela desenvolveu para o São Julião é um reconhecimento imenso. O prêmio acaba sendo um presente para o estado e para o município, porque poucos tem essa oportunidade de ser reconhecido em vida, já que muitos acabam sendo premiados apenas depois do falecimento”.

Além disso, em 2024, faz 60 anos que a Irma Silvia chegou ao São Julião, quando o local funcionava apenas como uma área de isolamento para pessoas atingidas pela hanseníase. No começo, ela e uma amiga religiosa, Ir. Maria Ponti, começaram levar donativos aos pacientes. Posteriormente, a irmã trabalhou com o apoio de benfeitores para conseguir transformar a realidade sanitária, social e física do São Julião.

Presente no evento, a primeira-dama de Mato Grosso do Sul, Monica Riedel, parabenizou a Irmã Silvia pelos seus 93 anos. “O Hospital São Julião é uma referência também através da irmã Silvia, por contra do trabalho que ela fez e que segue fazendo ao longo de todos esses anos. Hoje ela está lucida, sendo uma inspiração para que as pessoas continuem esse legado que ela vem construindo. O hospital é um orgulho para o nosso estado, sendo uma grande referência na saúde”, comentou.

Troféu Hospital São Julião – Dez colaboradores do Hospital, todos com mais de 30 anos de trabalho e que estiveram próximos à Ir. Silvia durante seu tempo à frente da diretoria executiva da instituição, irão receber a premiação.

Novos associados – Os 31 novos associados, eleitos em julho deste ano para fazerem parte da Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos, foram recepcionados durante o evento. Agora, a AARH, conta com 74 participantes.

