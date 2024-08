Jads & Jadson gravam DVD "Bruto é Pop" no aniversário de Campo Grande

Conhecidos por hits como ‘Jeito Carinhoso’ e ‘Noite Fracassada’, a dupla Jads & Jadson gravará nesta segunda-feira (26), no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, o seu mais novo DVD, “Bruto é Pop”.

O início do evento está marcado para às 16h30 e a gravação às 17h30, com entrada gratuita.

Os músicos apresentam nova proposta em seu repertório ao contar com versões repaginadas de clássicos do pop, rock e MPB dos anos 80 e 90. De acordo com a produção, o projeto foi planejado há mais de um ano, entre as escolhas do repertório e autorizações para regravações.

“Desde o começo da nossa carreira sempre trouxemos uma versão pop para o nosso trabalho e dessa vez, atendendo o pedido dos fãs, iremos fazer um repertório inteiro com clássicos da música brasileira. É um presente para nós e para Campo Grande estarmos juntos no aniversário dessa cidade que sempre nos acolheu”, afirma Jads.

O show e gravação do DVD será uma forma da dupla presentear a Capital no dia em que completa 125 anos.

A expectativa é atrair milhares de pessoas. Participações como da cantora Kell Smith estão confirmadas. A gravação do DVD é uma realização da Som Livre, Ninho do Entretenimento e Ayslan Abdo.

