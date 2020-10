JD1 abre espaço para candidatos a vereador

A partir desta sexta-feira (2), o JD1 Notícias abrirá espaço para que os candidatos a vereador em Campo Grande apresentem suas propostas através do nosso portal.

As assessorias ou os candidatos devem encaminhar os releases para o e-mail [email protected] , com textos objetivos e fotos limpas, em boa qualidade, dos candidatos e um vídeo, de até 1 minuto.

Para que o texto seja publicado, é preciso seguir as recomendações, texto de até 1,5 laudas, com foto e número. O JD1 se reserva ao direito de confirmar a veracidade do envio, e de não publicar textos e vídeos com ataques pessoais ou de natureza agressiva.

Qualquer dúvida, entre em contato pelo (67) 981222168 - Joilson Francelino

