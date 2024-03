JD1 te leva ao show do Paraná de graça no CLC; veja regras do sorteio

Ex-dupla do irmão Chico Rey, o cantor Paraná estará em Campo Grande, onde realiza um show no Circuito de Laço Comprido no próximo sábado (23), e o JD1 levará irá sortear fãs para acompanhar o evento depertinho.

Paraná, com mais de 35 anos de carreira, alcançou maior reconhecimento, quando junto com seu irmão, lançou "Quem Será Seu Outro Amor" em 1988, ele também é dono do "Canarinho Prisioneiro", uma as músicas do sertanejo raiz mais conhecidas do Brasil.

O show com o cantor Paraná será a partir das 23h30 no CLC, localizado na Av. Euler de Azevedo, 626.

Serão sorteados, a partir de hoje, 7 pares de ingressos diariamente para o setor Arena. Confira as regras para participar

-Curtir a publicação no Instagram do JD1 Notícias ;

-Marcar 2 amigos nos comentários (não pode ser fake, famoso ou loja);

-Estar com o perfil aberto para o público no dia do sorteio.

O resultado será divulgado nas redes sociais do portal a partir das 17h desta segunda-feira (19), e os demais sorteios serão realizados até sábado sempre às 9h da manhã. Os leitores que forem sorteados, poderão retirar os ingressos até às 16h do sábado (23), dia do show. Fique atento.

