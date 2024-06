JD1TV: "Caixa elétrica" aberta assusta transeuntes

Relatos de um popular, assustado com a segurança de alunos da escola Oswaldo Tognini, da rede de ensino Funlec, apontou para uma suposta “caixa elétrica” com fiação exposta na Rua Dr. Michel Scaff, ao lado da instituição de ensino.

A reportagem do JD1 esteve no local, e descobriu que a caixa, no entanto, não se trata de uma caixa elétrica, e sim de uma utilizada por empresas de telefonia para a distribuição de serviços na região.

Segundo a mãe de dois alunos, que preferiu não se identificar, a caixa estava coberta por uma lona até a última quarta-feira (12), mas que após o feriado desta quinta-feira (13), a lona desapareceu e os cabos e equipamentos internos ficaram expostos.

Além disso, ela relata que é normal as crianças passarem ao lado do aparelho e encostarem nele, como forma de brincarem.

Não foi possível identificar qual empresa de telefonia é responsável pela manutenção da caixa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também