JD1TV: Chuva alivia fogo e elimina fumaça na região do Pantanal

Desde a noite de ontem, regiões pantaneiras do Mato Grosso do Sul já receberam a primeira chuva que chegou ao estado. Em Salobra, as margens da BR-262 que chegou a ser fechada na quarta-feira (7), por conta da fumaça, a precipitação começou por volta das 18h50 e amenizou a fumaça que cobria a área.

Em Miranda, foi relatado que os primeiros pingos começaram às 5h da manhã. De acordo com atualização do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), através do boletim da Operação Pantanal, nas últimas 4 horas (cerca de 5 a 9 horas da manhã), choveu o equivalente a 13 milímetros em Corumbá.

A chuva também foi registrada nos municípios de Miranda, Porto Murtinho, e Aquidauana e nas regiões de Passo do Lontra e Porto da Manga. De acordo com o Corpo de Bombeiros, mesmo com a água, os trabalhos de rescaldo continuam nos pontos onde há focos de incêndio.

De acordo com a meteorologista Valesca Fernandes, coordenadora do Cemtec, a chuva traz alívio para os focos de calor nesta quinta e sexta-feira (9), no entanto, o destaque maior será para a queda das temperaturas e umidade do ar de 60%, diminuindo as condições para a propagação das chamas. A condição deve seguir até terça-feira (13).

Os sete focos de incêndio ativos registrados até a noite de ontem são no município de Miranda, próximo à região de Salobra, e se estende até a BR-262.

Outro foco abrange as proximidades da Fazenda Caiman e há também incêndios nas imediações da região de Nabileque, especificamente na divisa entre Bolívia e Mato Grosso do Sul, nas proximidades da comunidade indígena Kadiwéu.

Alguns focos também nas proximidades da Serra do Amolar - perto do Paiaguás -, e nas imediações do Passo da Lontra, na Estrada Parque.

Além dessas regiões onde os combates estão em andamento, uma área de alerta nas proximidades do Porto da Manga permanece sob monitoramento.

