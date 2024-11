JD1TV: FAB lança foguete de sondagem suborbital

A Força Aérea Brasileira (FAB) lançou, nesta sexta-feira (29/11), um foguete de sondagem suborbital ao espaço a partir do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte, como parte da Operação Potiguar.

Segundo a Força Aérea, a missão foi concluída com sucesso e teve como objetivo treinar a equipe da organização e buscar maior autonomia para o Brasil em eventos de lançamentos deste tipo.

O foguete de sondagem foi projetado pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço da FAB, e se trata de um modelo monoestágio, não guiado e lançado por meio de um trilho, e que pode atingir uma altitude máxima de pouco mais de 150 quilômetros e alcançar uma velocidade de até 6 mil km/h.

O coordenador da operação, Tenente-Coronel Engenheiro Fernando César Monteiro Tavares, detalhou os usos desse tipo de equipamento. “Esses foguetes são utilizados para experimentos científicos e tecnológicos voltados às indústrias de fármacos, metalurgia, semicondutores, alimentos e muitas outras”, contou.

Confira o vídeo do lançamento:

