JD1TV: "Meu anseio é o mesmo de vocês", diz Gusttavo Lima sobre presidência

O cantor Gusttavo Lima, que anunciou ainda nos primeiros dias do ano que se candidataria à presidente do Brasil em 2026, publicou um vídeo em seu Instagram nesta quarta-feira (15) comentando sobre seus planos para a presidência.

“Meu anseio é o mesmo de vocês: um país que tenha mais segurança pública, que tenha mais saúde, que tenha infraestrutura, que tenha mais amor no coração, e que todos os partidos se unam, realmente, pra fazer um governo pró ao povo brasileiro”, comentou o sertanejo.

A informação sobre uma possível eleição do cantor foi feita em entrevista ao portal Metrópoles e confirmada por sua assessoria.

Gusttavo, que deu apoio público a Jair Bolsonaro (PL) durante as eleições passadas, não comentou sobre um apoio do ex-presidente à sua candidatura, mas se sabe que o anúncio gerou atrito, já que foi interpretado nos bastidores como uma ruptura de acordos políticos.

Interlocutores aponta, no entanto, que Gusttavo teria discutido o assunto como Bolsonaro e com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, mas com uma diferença chave, que seria se candidatar ao Senado por Goiás, alinhando-se ao movimento conservador brasileiro.

O governador de Goiás, que também é apontado como pré-candidato à presidência, acabou envolvido na polêmica, especialmente após relatos de uma conversa sobre a candidatura ao Senado durante o aniversário do cantor nas ilhas gregas.

Apesar do anúncio, o cantor ainda não tem partido definido, mas afirmou que já começou a conversar com grupos políticos para dialogar sobre seus planos de entrar para a política.

Confira o vídeo:

