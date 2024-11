JD1TV: 'Lixo Zero' do São Julião vence premiação

Durante a noite de quinta-feira (7), o Hospital São Julião, localizado em Campo Grande, recebeu o prêmio nacional ‘Troféu Seriema’ na cidade Goiânia (GO), em reconhecimento ao ‘Programa Lixo Zero - em hospital filantrópico conveniado com o SUS’. A ação realizada na unidade de saúde é liderada por Bruno Maddalena e Carlos Melke.

A iniciativa tem sido pioneira no assunto no Brasil e em toda a América Latina, isso porque abrange práticas sustentáveis para a destinação de seus resíduos com a coleta seletiva, compostagem para orgânicos e reaproveitamento de materiais, incluindo o marmitex de alumínio.

Durante a premiação, Bruno Maddalena que o hospital recebeu o selo ‘Rumo ao Lixo Zero’ em 2023, uma vez que reduziu em cerca de 82% o descarte de resíduos sólidos, ficando muito a cima da média nacional, que hoje é de até 4%.

“Obrigado pela visibilidade através desse prêmio. Espero que seja de grande exemplo para todos os gestores da saúde pública, complementar e privada, já que isso demonstra que com seriedade e com apoio da alta gestão, qualquer hospital pode sim mandar para o aterro sanitário a metade de seus resíduos sólidos”, destacou Maddalena.

Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também