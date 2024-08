JD1TV: Obras em trecho da BR-163 devem durar 15 dias

As obras para manutenção da BR-163, na altura do quilômetro 500, entre Jaraguari e Campo Grande, devem durar ao menos 15 dias. O trecho foi atingido pela água da represa do loteamento Nasa Park, que rompeu na manhã dessa terça-feira (20), e causou destruição na região.

Imagens feitas pela equipe de reportagem do JD1 nesta quarta-feira (21), mostram os danos causados pela água: parte da rodovia cedeu e uma cratera de vários metros foi aberta ao lado da pista.

De acordo com o gerente de operações da CCR MSVia, Arrison Szesz, a ideia é reforçar a lateral da BR-163 para então fazer restauração do trecho da rodovia que foi danificado.

O JD1 teve um acesso exclusivo ao local da barragem, veja como está a situação hoje:

