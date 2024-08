JD1TV: Imagem de Nossa Senhora fica intacta em meio à lama após rompimento de barragem

Depois que a barragem do Condomínio Nasa Park, às margens da BR-163 se rompeu na manhã de terça-feira (20), várias propriedades ao longo da rodovia entre Campo Grande e Jaraguari foram atingidas pela água e barro que se formou.

Do lado esquerdo da via, o caseiro de uma chácara nas redondezas, Adelino Cabrera de 58 anos, perdeu desde os documentos, até sua moto e animais que cuidava. Ele também era responsável por tratar dos tanques que tinham mais de 8 mil peixes que foram levados pela água. “Larguei tudo e foi tudo embora. Escutei um barulho que parecia que vinha alguma coisa acabando tudo, um avião caindo, quando olhei aquele monte de água vindo”.

O proprietário do local, Luiz Nélio dos Santos de 64 anos mora há 4 anos próximo a barragem, apontou a falta de informação sobre a situação da represa. “Não avisaram, faltou comunicação deles, se já está com problema há dias, eles tinham que acionar uma pessoa para alertar os vizinhos aqui na beira do rio. Não sei como não aconteceu morte de gente, porque aconteceu de surpresa. Se tivessem comunicado, a gente estava prevenido e tinha tirado nossas coisas”.

Rogério Pedroso dos Santos de 48 anos que nasceu na região conta que situação parecia inacreditável e prejuízo passa dos R$ 30 mil. “Entrou água no motor do meu caminhão. A gente nunca acredita que vai acontecer com a gente”. Morador ainda revelou que muitas famílias estão sem água potável.

Criada um uma residência na beira do rio há 34 anos, Gabrielle do Prado Lopes comentou que a barragem é alvo de denúncia desde 1996. "É um descaso, tudo que meu pai e minha mãe construíram se perdeu em questão de segundos por irresponsabilidade de órgãos fiscais".

Na propriedade de Loyani Feliciano de 42 anos o prejuízo é de cerca de R$ 300 mil em maquinários que fabricam máquinas de produção de ração. Um dos funcionários, Ovando que mora no local,até tentou salvar alguns pertences. “Tentei entrar, mas quase morri lá dentro, subiu água quase altura da cintura, foi rápido”

Ele conta o que viu quando a represa estourou:



Recuperação

O prefeito de Jaraguari, Edson Rodrigues junto com a Defesa Civil estão visitando residências desde a noite dessa terça-feira (20), fazendo levantamento do que foi perdido pelos moradores para possíveis indenizações e recuperação de danos ambientais.

