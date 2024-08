JD1TV: Peão de Chapadão do Sul é pisoteado por égua durante rodeio em Barretos

O peão de Chapadão do Sul, Diego Silva Garcia, foi pisoteado durante a final da montaria em cavalos na noite deste domingo (25) na Festa do Peão em Barretos, em São Paulo. Ele saiu da arena de maca.

Conforme as informações do g1, Diego competia na modalidade cutiano, que é o rodeio em equinos, pela final da 31ª edição do Rodeio Internacional, quando acabou caindo de mau jeito no chão e ainda levou uma pisada na passada da égua Noiva.

A prova foi paralisada para atendimento médico ao competidor e ele saiu de maca da arena. O competidor foi levado para posto de saúde montado embaixo do palco principal para atendimento aos participantes do rodeio.

De acordo com a assessoria da Festa do Peão, o competidor foi prontamente atendido pelas equipes de saúde do evento. Ele está consciente e foi encaminhado para a Santa Casa de Barretos para realizar exames.

Campeão – Diego acumulava 176,50 pontos nas três etapas classificatórias da prova. Com a queda, acabou fora da disputa pelo título de campeão da modalidade.

O vencedor da modalidade foi Luis Henrique de Almeida, competidor de Piracicaba (SP), que marcou 91,75 pontos na disputa com a égua Justiceira. No acumulado, ele somou 270,25 pontos.

Dez competidores disputaram a final neste domingo na arena da Festa do Peão.

