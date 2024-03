JD1TV: Veja momento do acidente com aviÃ£o da PF que deixou dois mortos

Imagens de câmera de segurança mostram o momento do acidente com o avião da Polícia Federal, modelo Cessna 208B Grand Caravan, que terminou na morte dos pilotos Guilherme de Almeida Irber e José de Moraes Neto.

Nas imagens é possível ver que a aeronave chega a decolar do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, mas acaba perdendo altitude pouco tempo depois e acaba caindo na lateral da pista, pegando fogo logo após a queda. Saiba Mais Geral Avião da PF cai e deixa 2 mortos e 1 ferido Geral Mortos em acidente com avião da PF têm nomes divulgados; veja quem são

Além dos pilotos, uma terceira pessoa estava a bordo da aeronave, mas foi resgatava com vida e consciente e foi encaminhada para o Hospital João XXIII, na Área Hospitalar da capital mineira.

Confira o momento do acidente:

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também