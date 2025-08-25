Menu
JD1TV: Vestida de 'Boiadeirinha', Ana Castela surpreende crianças no Hospital de Amor em Barretos

Ela foi até a instituição participar da inauguração da nova brinquedoteca do espaço

25 agosto 2025 - 17h41Brenda Assis
A cantora alegrou o dia das crianças nesta segundaA cantora alegrou o dia das crianças nesta segunda   (Reprodução/Instagram Ana Castela)

A boiadeira mais amada do Brasil, Ana Castela, surpreendeu as crianças do Hospital de Amor, em Barretos (SP), ao chegar vestida da personagem 'boiadeirinha' para inaugurar a nova brinquedoteca da unidade de saúde. A surpresa aconteceu durante a manhã de hoje (25).

Através das redes sociais, a cantora compartilhou a visita. “Cheguei aqui com o coração todo quentinho. É tudo tão legal, parece que você está dentro do desenho da boiadeirinha. Foi simplesmente lindo! Obrigada, meu Deus, por permitir momentos assim. Que seja só o começo de uma expansão ainda maior”, disse em seu perfil nas redes sociais.

A boiadeira está na cidade desde a última semana por causa da Festa do Peão de Barretos. Nesta edição de 70 anos do evento, a sertaneja é a embaixadora e tem cumprido diferentes agendas envolvendo o universo do rodeio. No sábado (23), ela fez uma apresentação histórica na arena do Parque do Peão.

Segundo o presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata, os apresentadores Xuxa e Gugu deram visibilidade às iniciativas ainda nos anos 1990, o que gerou mais adesão de famosos.

"Nasceu aqui a primeira oportunidade de ganhar um show dos artistas que foi do Chitãozinho e Xororó, depois Sérgio Reis, Leandro e Leonardo, aí desencadeou. A Xuxa e o Gugu abraçaram a ideia na grande mídia e aí fazia fila de artista querendo fazer parte dessa grande família."

O hospital que atende integralmente pelo SUS depende, em maior parte, das doações para a continuidade dos trabalhos. Em 2024, foram mais de dois milhões de atendimentos para quase 600 mil pessoas de 2.540 municípios diferentes em todo o Brasil.

Confira o momento que Ana Castela tira a máscara e aparece para as crianças:

 

