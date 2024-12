Jorge e Mateus anunciam pausa na carreira em 2025

A dupla sertaneja Jorge e Mateus anunciou nesta segunda-feira (9) uma turnê comemorativa pelos 20 anos de carreira, prevista para começar em abril de 2025. Após os shows, os artistas farão uma pausa por tempo indeterminado.

Segundo a dupla, o período fora dos palcos será dedicado para descansar, curtir momentos pessoais e compor novas músicas. Em entrevista ao jornalista André Piunti, Jorge afirmou que a decisão foi motivada pela rotina intensa de apresentações, com cerca de 250 shows anuais.

"Estamos na estrada desde os 18 anos. Sentimos que é preciso uma pausa para que possamos continuar contando essa história por mais tempo”, disse.

Mateus destacou que a turnê será um momento especial para os fãs. A pré-venda dos ingressos começa no dia 12 de dezembro pelo Sicoob.

As primeiras cidades confirmadas no projeto são São Paulo, Brasília, Belém e Manaus.

