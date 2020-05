Jovem que desapareceu após deixar carta de despedida volta para casa

Após três dias fora de casa, o jovem Lucas Libni Hayd Andrade, 19 anos, voltou nesta quarta-feira (13), para a residência onde mora com a mãe em Dourados.

De acordo com a mãe do rapaz, a psicóloga Angela Hayd Rego, 48 anos, Lucas foi a pé de Dourados até Ponta Porã, após chegar na outra cidade ele não sabia como voltar e com o pouco dinheiro que tinha pegou um táxi de volta para casa.

Ainda segundo Angela, ele ficou praticamente sem comer nesse período. “Ele tinha comprado cinco pães, esta bastante deprimido, e deu uma emagrecida”, esclareceu a psicóloga reforçando que fisicamente o filho está bem. “Ele recebeu os bombeiros quando chegou, e não encontramos nada de errado fisicamente com ele, mas ele falou que quer ser internado”, alegou a mãe.

Lucas Libni Hayd Andrade, tinha saído de casa no último domingo (10), após deixar uma carta de despedida para a família.

O jovem faz tratamento psiquiátrico há oito meses, faz uso de remédios controlados, é depressivo e tem ideações suicidas.

Deixe seu Comentário

Leia Também