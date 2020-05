Vídeo mostra mulher sendo assaltada ao sair do trabalho na capital

Saiba Mais Polícia Homem é preso com drogas, armas e dinheiro enterrados no quintal de casa

Um vídeo feito por câmeras de segurança mostra uma mulher, 30 anos, sendo assaltada ao sair do trabalho na noite desta terça-feira (12), na rua Brasil com a avenida Mato Grosso, em Campo Grande.

A vítima relatou ao JD1 Notícias, que estava saindo do trabalho e fazendo a mesma rota que faz todos os dias a noite, apesar de normalmente voltar de ônibus dessa vez ela estava esperando o marido para leva-la pra casa e decidiu ir até a avenida Mato Grosso para dar uma olhada se ele estava chegando.

“Sai da guarita (do serviço), questão de dar dez passos e acontecer (o roubo)”, toda a ação foi gravada por câmeras de segurança da região, nas imagens é possível observar o autor chegando até a vítima e depois sair correndo com o celular, nas imagens não é possível ver o que ele usou para ameaçar a mulher.

A vítima informou que ele estava usando uma faca e encostou o objeto em seu casaco para pedir o celular, “tentei voltar correndo, ele segurou meu casaco e encostou uma faca na minha barriga, aí entreguei o celular que estava no meu bolso da calça”.

A perda do celular, um Xiaomi 5 redmi plus, não é o que mais afeta a vítima, mas sim o medo causado e falta de segurança, ela disse que a partir de agora os cuidados serão redobrados na hora de sair do trabalho.

“Meu marido vai ter que me buscar todo dia e me pegar na guarita. Só saio quando ele tiver na porta”, disse a vítima.

O caso foi registrado como roubo na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac Centro).

veja o vídeo abaixo:

Saiba Mais Polícia Homem é preso com drogas, armas e dinheiro enterrados no quintal de casa

Deixe seu Comentário

Leia Também