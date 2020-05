Homem é preso com drogas, armas e dinheiro enterrados no quintal de casa

Um homem foi preso nesta terça-feira (12), por esconder armas, munições, dinheiro do tráfico, cocaína, animais silvestres e um barco no quintal de sua residência em Três Lagoas, alguns objetos ilícitos estavam escondidos em baio da terra e a polícia precisou usar um Bob Cat, uma mini escavadeira, para localizar os produtos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a ação ocorreu me conjunto com a Polícia Civil (PC) para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Ao chegarem na casa os agentes encontraram diversos objetos ilícitos, a polícia firma que muitos deles estavam enterrados no quintal e por isso foi necessário o uso do Bob Cat.

Além das drogas, armas de fogo e munições, também foram localizadas e apreendidas substâncias químicas para composição da droga, prensa, utensílios para recarga de munição, um barco, um veículo e R$ 28.450,00 em dinheiro.

A PM revela que no local também foi identificado alguns animais silvestres brasileiros em situação irregular como pássaros e um jabuti, a Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada para ir até o local.

O dono da casa foi preso em flagrante e levado para a para a 3ª Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado pelos diversos crimes cometidos.

