JustiÃ§a agenda julgamento de motorista por acidente que resultou em morte da namorada

A Justiça de Campo Grande agendou o julgamento via tribunal do júri de Willian Junior Moraes Guimarães, de 26 anos, para o dia 03 de abril, às 08:00. Ele é acusado de um crime no trânsito que resultou na morte de sua namorada, Angela Maria Santos Vieira, de 27 anos, ocorrido em maio do ano passado na Avenida Mato Grosso, na capital.

O acidente fatal aconteceu em 14 de maio de 2023. Willian enfrenta a acusação de homicídio qualificado pela morte de Angela. Além disso, ele é indiciado por duas tentativas de homicídio qualificado relacionadas aos ferimentos causados ao amigo Francisco Romão e à vítima Fernanda Giuncanse, que teve seu veículo atingido pelo carro dirigido por Willian.

Segundo as informações processuais, Willian estaria sob o efeito de álcool e em alta velocidade no momento do acidente. O impacto resultou na trágica morte de Angela Maria Santos Vieira e deixou feridos Francisco Romão e Fernanda Giuncanse.

