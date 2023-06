Justiça mantém prisão de homem que causou acidente e morte de namorada na Mato Grosso

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) manteve a prisão de William Júnior Moraes Guimarães, 25 anos, que ultrapassou sinal vermelho em alta velocidade e causou a morte de Ângela Maria Santos Vieira, 27 anos, há 20 dias.

O acórdão com a decisão da 3ª Câmara Criminal foi publicado na edição de hoje (05) do Diário da Justiça e declara que a prisão preventiva deve ser revogada uma vez que a provas e indícios suficientes da autoria, além da gravidade da ação. A defesa do autor tentava reverter a prisão alegando que há provas de que, em liberdade, não represente prejuízos ao andamento da investigação. Também alega que ele é réu primário, tem bons antecedentes e que cuida do filho de 4 anos.

No entanto, o documento publicado nesta segunda-feira também ressalta que a criança não ficará desassistida, uma vez que Guimarães morava com a mãe e o irmão.

O caso –

Wiliian está preso desde a madrugada de 15 de maio, no Centro de Triagem de Campo Grande, depois de causar acidente ocorrido na Avenida Mato Grosso, no cruzamento da Rua Dr. Paulo Coelho Machado.

A colisão aconteceu por volta das 22h10 de 14 de maio. Willian Júnior Moraes Guimarães conduzia um Volkswagen Jetta pela Avenida Mato Grosso, quando, segundo boletim de ocorrência, no cruzamento com a Rua Dr. Paulo Machado, em alta velocidade, furou o sinal vermelho e bateu em um Chevrolet Tracker, conduzido por uma mulher.

Após o impacto, o Jetta invadiu o canteiro central, derrapou na pista e colidiu no muro de uma empresa. Willian recebeu atendimento, mas não precisou ser encaminhado à unidade de saúde.

Ângela ocupava o banco dianteiro do passageiro, justamente o lado atingido pelo Tracker. Ela recebeu atendimento, mas morreu no local. O passageiro, que ocupava o banco de trás, sofreu ferimentos leves e foi socorrido. A condutora do Tracker teve fratura no antebraço direito.

No boletim de ocorrência consta que o casal e um amigo estavam em uma conveniência, bebendo desde às 17h30. Conforme o documento, foi constatado vários indícios de sinais de embriaguez em William.

