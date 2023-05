JD1TV: Câmera flagra momento da batida que matou mulher na Avenida Mato Grosso

Câmeras de segurança de um estabelecimento na Avenida Mato Grosso, na região do Santa Fé, flagraram o exato momento em que acontece a batida entre um veículo Volkswagen Jetta contra um Chevrolet Tracker, acidente que vitimou Angela Maria Santos Vieira, de 27 anos, no final da noite deste domingo (14), em Campo Grande.

O carro de passeio era conduzido pelo namorado da vítima, identificado como Willian Júnior Moraes Guimarães, de 25 anos, ele que estava embriagado. No veículo ainda estava uma terceira pessoa, um rapaz, de 27 anos, passageiro no banco de trás.

O acidente deixou ferimentos no passageiro e na condutora do Tracker, de 26 anos, que sofreu um ferimento grave no antebraço direito. As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades hospitalares da cidade.

Segundo informações do boletim de ocorrência, testemunhas afirmaram para a Polícia Civil e Militar de Trânsito que o Jetta estava trafegando pela avenida no sentido centro ao bairro, quando avançou o sinal vermelho e atingiu o Tracker, que estava pela rua.

Após o impacto, o veículo de passeio derrapou na pista e atingiu o muro de um laboratório, enquanto a SUV rodou na via e parou no meio da Avenida Mato Grosso.

Durante a vistoria feita nos dois veículos, foram encontradas garrafas de cerveja no Jetta. O motorista estava com evidentes sinais de embriaguez, como hálito etílico, dificuldade de equilíbrio e locomoção, fala desconexa, olhos avermelhados e vestes descompostas.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção do veículo automotor, se o agente conduz sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

