Passageira de Jetta morre após motorista furar sinal e bater contra SUV na Mato Grosso

Angela Maria Santos Vieira, de 27 anos, morreu em um acidente de trânsito na noite deste domingo (14), no cruzamento da Avenida Mato Grosso com a rua Dr. Paulo Machado, região do Santa Fé, em Campo Grande. Ela era passageira de um Volkswagen Jetta, que após o motorista, de 25 anos, avançar o sinal vermelho, colidiu contra um Chevrolet Tracker, conduzido por uma mulher, de 26 anos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, testemunhas afirmaram para a Polícia Civil e Militar de Trânsito que o Jetta estava trafegando pela avenida no sentido centro ao bairro, quando avançou o sinal vermelho e atingiu o Tracker, que estava pela rua.

Após o impacto, o veículo de passeio derrapou na pista e atingiu o muro de um laboratório, enquanto a SUV rodou na via e parou no meio da Avenida Mato Grosso.

Os dois veículos ficaram bastante danificados com o acidente. O condutor do Jetta recusou ser transportado para uma unidade de saúde, o passageiro do veículo, de 27 anos, foi encaminhado para o Hospital Proncor, enquanto a condutora do Tracker sofreu um ferimento grave no antebraço direito.

Durante a vistoria feita nos dois veículos, foram encontradas garrafas de cerveja no Jetta. O motorista estava com evidentes sinais de embriaguez, como hálito etílico, dificuldade de equilíbrio e locomoção, fala desconexa, olhos avermelhados e vestes descompostas.

Ao ser questionado, o rapaz destacou que estava em uma conveniência na rua Antônio Maria Coelho com os dois amigos e bebiam desde às 17h30, mas quando era 21h50 decidiram ir embora. O condutor recusou fazer o teste do bafômetro e foi feito o termo de constatação de embriaguez, além do auto de infração, sendo encaminhado em flagrante para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

A Polícia Civil e Perícia Científica estiveram pelo local fazendo mais levantamentos a respeito do acidente.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção do veículo automotor, se o agente conduz sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também