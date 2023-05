"Oi mamãe. Te amo", jovem passou o dia com os filhos antes de morrer em acidente

“Oi mamãe. Te amo. Feliz dia das mães”, diz um bilhete de Dia das Mães, com vários corações, feito por um dos filhos da jovem Angela Maria Santos Vieira, de 27 anos, que morreu em um grave acidente de carro, provocado pelo namorado embriagado durante a noite de domingo (14), na Avenida Mato Grosso com a rua Dr. Paulo Machado, em Campo Grande.

O casal voltava de uma conveniência com um amigo, de 27 anos, quando Willian Júnior Moraes Guimarães, de 25 anos, furou o sinal da Avenida Mato Grosso e o carro em que eles estavam foi atingido por um Chevrolet Tracker.

Angela teria passado o dia no shopping com os filhos, conforme as publicações em suas redes sociais. Ela mesmo teria brincado que havia 'ativado o modo mãe'. Enquanto as crianças brincavam, ela se divertiu fazendo storys sobre 'liberdade ou solidão?' por estar bebendo sozinha.

Amigos usaram as redes sociais da própria Angela para deixar mensagens de despedidas. Alguns usaram o momento para lembrar que ela era uma ótima mãe. A jovem tinha dois filhos, sendo uma menina de 7 anos e um menino de aproximadamente 5. “Minha princesa que triste receber essa notícia. Que Deus proteja seus filhos, você era uma mãe maravilhosa. Meus pêsames para toda família nesse momento tão triste”, disse.

“Aí gente que dó olhar essa foto e ver que esses anjinhos não irão mais ter a mamãe do lado. Que tristeza senhor”, disse uma colega nos comentários de uma imagem de Angela com os filhos.

“Hoje a tristeza tomou conta do meu mundo e a saudade bate forte no meu coração. Não sei como será o dia de amanhã, mas sei que nunca da voltará a ser como era, pois você não está mais aqui. Para sempre recordarei você e que vivemos”, disse a mesma amiga que publicou foto do desenho da filha com muitos emojis de choro.

Apesar da tristeza que ronda a maioria dos comentários, algumas pessoas resolveram dar ‘lição de moral’, mas logo foram repreendidas por amigos que, mesmo sabendo do erro do namorado, acreditam que não é o momento para críticas.



“Não importa agora quem errou. Importante, na minha opinião, é as pessoas que ficou sem ela e a tristeza que estão sentindo. Achar o culpado não vai trazer ela de volta. Deixar aqui meus pêsames a amigos e familiares e os anjinhos que ela deixou (filhos) [SIC]", comentou.

Deixe seu Comentário

Leia Também