Rapaz que causou acidente e morte de namorada na Capital ficou em silêncio

Willian Júnior Moraes Guimarães, de 25 anos, permaneceu em silêncio durante o seu depoimento na Polícia Civil na madrugada desta segunda-feira (15), horas após ter provocado o acidente que terminou na morte de sua namorada Angela Maria Santos Vieira, de 27 anos, na Avenida Mato Grosso com a rua Dr. Paulo Machado, em Campo Grande.

O delegado que atendeu a ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol representou pela prisão preventiva em virtude dos fatos colhidos pela Polícia Civil e também pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

Ele foi preso em flagrante por estar dirigindo sob a influência de álcool e ter cometido o acidente do seu Volkswagen Jetta contra um Chevrolet Tracker. Do acidente, além de danos materiais, outras duas pessoas ficaram feridas: o passageiro do veículo de passeio, de 27 anos, e a condutora da SUV, de 26 anos.

Durante a vistoria feita nos dois veículos, foram encontradas garrafas de cerveja no Jetta. O motorista estava com evidentes sinais de embriaguez, como hálito etílico, dificuldade de equilíbrio e locomoção, fala desconexa, olhos avermelhados e vestes descompostas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, testemunhas afirmaram para a Polícia Civil e Militar de Trânsito que o Jetta estava trafegando pela avenida no sentido centro ao bairro, quando avançou o sinal vermelho e atingiu o Tracker, que estava pela rua.

Após o impacto, o veículo de passeio derrapou na pista e atingiu o muro de um laboratório, enquanto a SUV rodou na via e parou no meio da Avenida Mato Grosso.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção do veículo automotor, se o agente conduz sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

