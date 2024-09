Justiça federal condena governo Lula a pagar indenização de R$ 15 Mil a Bolsonaro

A 17ª Vara Federal no Distrito Federal condenou, nesta segunda-feira (09), o governo Lula a pagar R$ 15 mil em indenização por danos morais ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no caso envolvendo o suposto sumiço e a posterior localização de móveis do Palácio da Alvorada.

Em 2023, no início do mandato, o presidente Lula afirmou, sem apresentar provas, que os ex-ocupantes do Alvorada haviam “levado tudo”. Porém, os móveis que teriam sumido foram encontrados no fim daquele ano.

O atual presidente ainda reclamou de começar o seu governo vivendo em um hotel em Brasília por causa da má conservação do local. E no começo de janeiro de 2023, a primeira-dama Janja afirmou que o Palácio da Alvorada estava em estado de conservação ruim e que faltavam móveis "originais" do local.

Após as falas, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou, em uma rede social, que todos os móveis estavam no palácio e que Lula fez uma falsa comunicação de furto. Já Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, afirmou, em 2023, que todos os móveis estavam em depósitos do Palácio da Alvorada.

A decisão foi assinada pelo juiz Diego Câmara. O juiz aponta que, diante da "comprovação de que os itens em referência sempre estiveram sob guarda da União durante todo o período indicado", houve "dano à honra objetiva e subjetiva" do casal Jair e Michelle Bolsonaro. A Advocacia Geral da União (AGU) vai recorrer da decisão.

