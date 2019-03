Saiba Mais Geral Campo-grandense pode ganhar título de melhor barbeiro do Brasil

O campo-grandense Kelvis Jara, é o vencedor da terceira temporada do reality show, Barber Champion Brasil. Com a vitória, o profissional leva o título de melhor barbeiro do Brasil e está habilitado para disputar concursos a nível mundial, no ramo.

Kelvis se desatacou em meio a 10 mil barbeiros que se inscreveram no programa e foi para a final com o profissional de São Paulo, Douglas de Souza.

Com a vitória, o barbeiro campo-grandense leva pra casa o prêmio de R$ 15 mil, mais kit dos patrocinadores, além de ser, durante um ano, o embaixador da marca Pacinos Signature Line, uma das mais conhecidas no mundo do ramo de barbearias.

Trajetória

Desde os 12 anos Kelvis trabalhou em construção civil, se formou em técnico em edificações e estava terminado o curso de arquitetura quando decidiu ser barbeiro. “Foi em 2012, fui à barbearia do meu amigo e me apaixonei pela profissão”, contou.

Kelvis começou um curso que durou seis meses e trabalhou no salão do amigo até ir para Curitiba onde fez outro curso para se aperfeiçoar na profissão. No mesmo ano, o jovem foi chamado para voltar à Campo Grande e trabalhar em uma barbearia.

Muito empolgado pelo novo momento na vida, o barbeiro lembra que não foi fácil chegar onde chegou. “Há muitos que se aventuram, ser barbeiro virou modinha, mas eu fui atrás para aprender mais e não ser mais um, não foi fácil ter que largar mão de muita coisa para se dedicar ao que gosto de fazer e, hoje, estou colhendo o que plantei”, afirmou.

Hoje, Kelvis tem seu próprio negócio e comemora a ascensão, agora em nível nacional. “Estou muito feliz com a conquista, busquei e hoje consegui alcançar o título de melhor do Brasil. É o resultado de muita luta e devo isso primeiramente a Deus, depois meus familiares, clientes e amigos, pessoas que acreditaram em mim”, comemorou.

