Lances para leilão do Detran-MS seguem até amanhã

Os interessados a comprar um carro pelo leilão do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), que desta vez, tem apenas veículos de circulação e sucata inservível, tem até amanhã (29), para dar lances.

Tendo como leiloeiro responsável Antônio Martins, os lances devem ser feitos através do site www.vialeiloes.com.br até as 15 horas (Horário de Mato Grosso do Sul). A visitação aos lotes acontece no pátio da Autotran, que fica localizado na Avenida Gerval Bernardino de Souza, nº 644 no bairro Rita Vieira em Campo Grande.

Na categoria veículos de circulação, são ofertados 106 lotes de veículos sendo 69 motocicletas e 37 automóveis. O destaque é um automóvel Fiat Toro Freedom AT6 ano 2021 na cor preta que está com lance inicial no valor de R$ 24.619,00. Já o destaque das motocicletas é Honda CG 160 Fan ano 2023 na cor prata que o lance inicial é de R$ 3.964,00. Nesta categoria, qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, pode oferecer lances.

No mesmo leilão, há a categoria de sucatas inservíveis que possui 1 lote de automóveis, sendo 121 motocicletas e 21 automóveis que pesados, tem aproximadamente 29.790 Kg de material ferroso. Nesta categoria apenas pessoas jurídicas no ramo de siderurgia, fundição e reciclagem credenciadas no Detran-MS podem ofertar lances.

