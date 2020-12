Vídeo: Ao defender medicamento sem eficácia contra covid-19 Leda Nagle é desmentida pelo filho

Brenda Assis, com informações Carta Expressa

A jornalista Leda Nagle publicou um vídeo em suas redes sociais para falar sobre o enfrentamento à Covid-19. A apresentadora de 69 anos chegou a ficar internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após contrair a doença, e teve alta no último dia 28.

No vídeo, Leda afirma que o uso de ivermectina pode ter ajudado a controlar os sintomas da doença. “Vitamina D em dose cavalar, direto, tudo isso eu fiz, zinco, ivermectina de quinze em quinze dias. Agora é o seguinte: os médicos admitem, eu falei com vários, eles foram muito atenciosos, que a ivermectina de quinze em quinze dias pode ter ajudado meus sintomas a não serem tão fortes”, declarou, ao lado do filho, Duda Nagle.

Duda, no entanto, rebateu a mãe, e afirmou que seu quadro foi, sim, preocupante. "Só esclarecendo: Seus sintomas foram 'médio' para uma UTI em hospital. Não foi médio comparado a população que pega. Comparado a eles, [seus sintomas] foram graves (...)", explicou Duda.

Leda continuou sugerindo que a internação em unidade semi-intensiva teria sido um 'exagero', ao que Duda negou: "Você bateu na trave. Você não sabe! Você estava dormindo, perdeu a noção do tempo, da realidade, com um monte de remédio. Por um triz você não teve que ir para a intensiva. A máquina já estava em 55%... A partir de 60%, você ia ser dopada para ficar desacordada. Foi no limite!", completou ele.

As declarações de Duda deixaram Leda surpresa: "Você vai deixá-los (espectadores) apavorados. Eu tô apavorada", riu. "A gente chegou a ter essa conversa várias vezes, foi quase na trave", explicou o ator à mãe. "Teve uma hora que fiquei rezado para a sua respiração aumentar", revelou ele.

O vídeo ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, ficando entre os trending topics Brasil do Twitter.

Assita ao vídeo:

Deixe seu Comentário

Leia Também