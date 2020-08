Legal é o supermercado com os maiores preços, segundo pesquisa do Procon

Uma pesquisa trimestral realizada pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), mostra a variação de 185,31% nos preços de alimentos e de 147,37 em produtos de higiene, e o Legal Supermercados como o estabelecimento com maior quantidades de itens com maior preço.

De acordo com a pesquisa de preço dos principais produtos que integram a cesta básica, que tem como objetivo orientar o consumidor para, na hora de realizar suas compras de gêneros alimentícios ou produtos de limpeza, a ação ocorreu no período de 17 a 26 de agosto em curso abrangendo 176 produtos em 19 estabelecimentos.

Do total pesquisado são divulgados 135 itens, uma vez que o critério de divulgação leva em conta que o produto deve ser encontrado em, pelo menos, três dos locais onde a verificação é realizada. Ficou constatada, no setor alimentício, diferença de 185,31 % em relação ao fubá Donana em embalagem de 1kg.

Esse produto custa R$ 2,45 no Fort Atacadista enquanto no Pag Poko, o preço é R$ 6,99. Já no setor de limpeza e higiene, o sabonete barra Lux 85g é o que apresenta maior diferença, com 147,37%. Conforme a pesquisa, o Supermercado Mister Junior comercializa por R$ 0,95 enquanto no extra é encontrado por R$ 2,35. Fruto da pesquisa, foram verificados, ainda, os menores índices de diferença.

Neste caso, entre os gêneros alimentícios, o menor índice foi de 8,08% para o óleo de soja Soya em embalagem de 900 ml. No Mister Junior custa R$ 4,95 enquanto no Assai o preço é R$ 5,35. Em se falando de produto de higiene e limpeza, a menor diferença (7,73%), verificada foi em relação ao sabão em pó Brilhante, caixa de 800 gramas, produto que é vendido no Comper R$ 8,50 e no Fort por R$ 7,89.

Conforme a pesquisa, o Legal da Rua José Nogueira, no Tiradentes, apresentou 24 itens com o maior preço entre os 19 estabelecimentos visitados. Logo atrás vem o São João da Av. Arquiteto Vila Nova Artigas, que apresentou 19 produtos acima do preço dos demais mercados.

Já os com menores preços foram listados o Fort da Av. Gury Marques e o Assaí Atacadista da Av. Fábio Zahran. Confira aqui a tabela de preços e mercados pesquisados.

