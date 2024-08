Lilian Fernandes é reeleita na FESERP

Em Congresso Eleitoral realizado na quinta-feira (8), os dirigentes dos sindicatos filiados reelegeram, por unanimidade, Lilian Fernandes como presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Estado de Mato Grosso do Sul (FESERP/MS) para a gestão 2024/2029.

O nome de Lilian foi escolhido por unanimidade durante evento Hotel Exceler, em Campo Grande. Na composição da diretoria, Michel Vaz atuará como 1º Vice-Presidente, enquanto Ordiley Furtado será o 2º Vice-Presidente.

Com a escolha, ele irá representar os servidores públicos municipais e estaduais dos três poderes de Mato Grosso do Sul.

Conheça a composição da Gestão 2024/2029:

Presidente: Lilian Fernandes;

1º Vice-Presidente: Michel Vaz Morrison;

2º Vice-Presidente: Ordiley Furtado Medeiros;

Secretária Geral: Líliam Kohler dos Santos Angelo;

Primeira Secretária Geral: Nuciene dos Santos Silva;

Segunda Secretária Geral: Jacilene Ferreira da Silva;

Diretor Financeiro: Geraldo Celestino de Carvalho;

Primeiro Diretor Financeiro: Jorge da Mota Vilalva;

Segunda Diretora Financeira: Juciene Ribeiro Soares Albuquerque;

Diretor para Assuntos do Poder Judiciário: Sérgio Luiz Romanholi;

Diretor Jurídico: Hudson Pereira Bonfim;

Diretora de Imprensa, Divulgação e Relações Públicas: Danielle Bueno Fernandes da Silva;

Diretora de Assuntos da Mulher, Idoso, Juventude, Racial, Gênero, Aposentados/Pensionistas e Sociais: Simone Gomes do Nascimento;

Diretor de Formação Sindical: Idamar Santana de Oliveira;

Diretora de Formação Sindical Adjunta: Silvia Márcia da Silva;

Diretor de Patrimônio: Audenir Martins Eugenio da Silva;

Diretor de Patrimônio Adjunto: Leandro Domingues;

Diretor de Assuntos Estaduais: Esmael Almeida Machado;

Diretora de Assuntos Municipais: Michela Firmina da Fonseca;

Diretor de Eventos, Esportes e Lazer: Erotides de Araujo Soares;

Diretor de Políticas Públicas (Educação, Saúde e Segurança): Nilson Araújo Figueredo;

Diretora de Políticas Salariais: Mara Rúbia Pereira Rodrigues Araújo;

Diretor para Assuntos Indígenas e de Meio Ambiente: Luiz Carlos Binelo de Campos;

Conselho Fiscal Titular: Maria Domingas N. de Almeida; Estela Cáceres Franco; Orivaldo Duarte Florenciano;

Conselho Fiscal Suplente: Lazaro Aparecido dos Reis; Ramão Melo Ortega; Flávio Alberto Rena.

