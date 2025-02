Lily Collins anuncia nascimento da filha por barriga de aluguel

A atriz Lily Collins, estrela da série Emily em Paris, anunciou nesta sexta-feira (1º) o nascimento de sua primeira filha, Tove Jane McDowell.

O bebê veio ao mundo por meio de barriga de aluguel, conforme revelou a atriz em uma publicação conjunta com seu marido, o diretor de cinema Charlie McDowell, no Instagram.

"Bem-vinda ao centro do nosso mundo, Tove Jane McDowell", escreveu o casal. "Palavras nunca expressarão nossa infinita gratidão por nossa incrível barriga de aluguel e por todos que nos ajudaram ao longo do caminho", completou.

A mensagem foi acompanhada por uma foto da bebê dormindo ao lado de um cobertor personalizado com seu nome. Na legenda, os pais finalizaram com uma declaração de amor: "Nós te amamos até a lua e vice-versa".

O anúncio aconteceu um dia depois de Lily Collins compartilhar uma homenagem ao pai, o músico Phil Collins, em seu aniversário. No post, a atriz expressou sua gratidão e carinho pelo apoio do pai ao longo dos anos.

A publicação incluiu imagens dos dois juntos, incluindo uma de 1999, quando Phil Collins recebeu sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood e Lily, então com 10 anos, o acompanhou na cerimônia.

