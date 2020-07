Lives de João Bosco e Vinicius, Atitude 67 e Raça Negra acontecem nesta sexta

Sarah Chaves, com informações do UOL

O calendário de lives segue com diversas opções para o público nesta sexta-feira (31), a programação é para todos os gostos e ritmos, seja do sertanejo ao samba, com a apresentação de várias atrações.

Em vista da ausência de grandes eventos musicais por um período ainda indeterminado, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), alternativas foram surgindo para o show não parar: como o YouTube e serviços de streaming grátis e pagos.

Mateus e Cristiano – às 17h00 - Link

Alice Caymmi – às 18h - Link

Lolla 2020 – às 18h - Link

Atitude 67- às 19h - Link

Jorge Aragão – às 19h - Link

Milton Nascimento, Xênia França e Liniker – às 19h30 – Link e Multishow

Simoninha – às 20h – Link

João Bosco e Vinicius – às 20h – Link

Raça Negra e Leonardo – às 20h30 – Link e SBT

Make U Sweat – às 21h – Link

MC Fioti – às 21h - Link

Teresa Cristina – às 21h - Link

Deixe seu Comentário

Leia Também