Prefeitura não pagará ônibus e comitiva com crianças especiais não irá mais a Brasília

Saiba Mais Geral Em Brasília, mães lutam por direitos de filhos com deficiência

Foi cancelada a viagem das mães e integrantes do movimento nacional “Eu Empurro Essa Causa” de Campo Grande que iriam à Brasília nesta segunda-feira (3) reivindicar melhorias no BPC/Loas das pessoas com deficiências e idosos.

A comitiva sairia da capital para participar da Assembleia no Senado Federal em Brasília, com o objetivo de que seja aprovado o 13º do benefício. Porém segundo a vice-presidente do movimento no MS, Monica Ilis da Silva Varas, a viagem foi cancelada pela falta do transporte.

Ao JD1 Notícias, Mônica contou na última semana que o vereador Eduardo Romero junto com a Prefeitura de Campo Grande disponibilizariam o ônibus para as mães irem lutar pela causa junto com as crianças, mas na última hora foram avisadas de que não seria mais possível. “Ficamos sabendo na sexta-feira (31), que a prefeitura não pode pagar um ônibus. Todos me enrolaram até ontem. Informaram que não teria ônibus porque a prefeitura não pode pagar”, declarou a presidente do “Empurrando esta Causa” e que também tem uma filha especial.

Ela conta que o mais relevante não é a falta de dinheiro para bancar o meio de transporte, mas sim a demora em avisá-la e que só ficou sabendo porque foi na prefeitura na sexta. “Se tivesse me avisado eu teria procurado outras pessoa ,sei lá alguma coisa. E o ofício foi protocolado na segunda, por que na quarta não me avisaram ?”, indagou.

Ainda segundo ela a assessoria do vereador Eduardo Romero, afirma que tentou entrar em contato, mas que não recebeu nenhuma ligação informando. “Foram vários erros e pouca importância pela causa”, finalizou Monica Ilis da Silva Vargas.

